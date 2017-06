La Fiscalía de Jalisco no espía a nadie, asegura Almaguer

Guadalajara

La Fiscalía General del Estado niega que esté realizando actos de espionaje en contra de algún ciudadano, de acuerdo con su titular Eduardo Almaguer, esto tras la polémica que desató la noticia de que el gobierno federal presuntamente vigila periodistas y activistas sociales.



El fiscal general aseguró que todos los instrumentos de espionaje con los que cuenta la dependencia que él encabeza se utilizan solamente bajo requerimiento de un juez y en casos muy específicos dentro de una investigación.



“No hay ninguna denuncia y por lo menos yo no conozco de algún señalamiento formal en el sentido de alguna persona en particular o algún activista, algún medio de comunicación haya sido o intentado ser espiado por alguna dependencia o por algún particular, segundo: decir que aquí en Jalisco, todos los instrumentos de investigación que se tienen del área de inteligencia, pues son utilizados siempre bajo los protocolos de marca la ley, también bajo la autorización de un Juez”, dijo el funcionario.

Almaguer Ramírez hizo un llamado para que, si alguien presume que es víctima de espionaje por parte del estado o de alguna persona, presente su denuncia.

“Siempre estaremos abiertos a disipar cualquier duda, pero también invitar a qué si alguien percibe, siente o tiene algún elemento para decir que se están involucrando en su vida privada o pública sin algún motivo fundado, sin algún mandamiento judicial pues obviamente para que presenten su denuncia”.

“Decir qué en Jalisco, los instrumentos de investigación e inteligencia se utilizan particularmente en los delitos de desaparecidos, de extorción y fundamentalmente de secuestros”, agregó el fiscal general, Jesús Eduardo Almaguer.

SRN