Fiscalía no quiere hacer nada para encontrar a italianos desaparecidos: familiar

Ciudad de México

La Fiscalía de Jalisco no está haciendo nada por encontrar a Raffaele y Antonio Russo y a Vincenzo Cimmino, dijo un familiar de los italianos desaparecidos desde el 31 de enero.

"No entiendo por qué la Fiscalía no deja este caso a personas más indicadas; no nos están ayudando, sólo quieren enfangar el nombre de la familia, no quieren hacer nada para encontrar a mi familia", dijo Francesco Russo, hijo de Raffaele, hermano de Antonio y primo de Vincenzo, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Sobre la versión de que los italianos tendrían nexos con el crimen, Russo dijo que las autoridades estatales deben encontrarlos y posteriormente, si cometieron algún delito, deberán juzgarlos.

"Que primero encuentren a mi familia y si hay conexión con criminales, los vamos a condenar, a llevar a la cárcel", dijo Russo.

Advirtió que convertirá la desaparición de Raffael, Antonio y Vincenzo en un caso mundial porque "no es una moto o un carro, son tres vidas humanas".

El fin de semana, tres de los policías que fueron detenidos por el caso fueron vinculados a proceso por desaparición forzada, mientras que el cuarto imputado es señalado por delitos relacionados con el hecho.



El 31 de enero, tres italianos viajaron de Nápoles a Jalisco con el fin de comercializar productos chinos, pero fueron detenidos en una gasolinera de Tecalitlán.

