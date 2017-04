La Fiscalía investigará unidad de inteligencia

Guadalajara

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga las actividades que realiza la Unidad de Información para la Prevención del Delito, esto luego del incidente registrado la tarde del martes en la colonia Balcones de Oblatos, donde policías de la Fuerza Única y de Guadalajara protagonizaron un zafarrancho.

Eduardo Almaguer, fiscal general del Estado, en rueda de prensa aseguró desconocer la existencia de la unidad de inteligencia creada por la Comisaría de Guadalajara, como señaló su titular Salvador Caro.

“Es falso totalmente que la Fiscalía General tenga conocimiento de la creación de esta unidad, de quién la dirige, quiénes las integran y qué actividades realizan, por lo tanto de las indagatorias y las diligencias que haga el Agente del Ministerio Público y la Policía Investigadora, si resultara responsabilidad para cualquier otro mando por supuesto que se le imputaría ante un juez de control”, señaló.

Por otro lado, los cuatro policías tapatíos detenidos fueron puestos en libertad bajo las reservas de ley al filo de las 5:00 horas de miércoles.

Almaguer agregó que el civil presuntamente agredido por los policías no tiene antecedentes penales, además, la motocicleta que empujaba al momento de su detención, la cual por cierto no traía placas de circulación, no contaba con reporte de robo.

Almaguer aseguró que actuó con prudencia: “con pertinencia como debe de ser de quien en el estado ostenta el cargo de fiscal general, esperamos la llegada del Comisario el cual, como fueron testigos un importante número de personas, lo que hace antes de llegar al lugar del conflicto es atender la petición que hacían medios de comunicación sin conocer él de manera directa lo que está sucediendo, hace una serie de afirmaciones y posteriormente se traslada hacia el lugar donde estaban los detenidos, le pregunto qué es lo que tiene que referir o comentar respecto a lo que estaba sucediendo, para que instruyera a sus elementos, lo único que solicita es poder ver a los detenidos y ver cómo se encontraban a lo que yo acepto y de manera personal yo abro la puerta de la camioneta para que los pudiera observar, se refiere que está muy orgullo de ellos, que está muy orgulloso de sus acciones y que tendrán el respaldo que él les dará”.

Por su parte, el Comisario de Seguridad Pública de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, en entrevista con MILENIO RADIO, desmintió al fiscal general, al asegurar que Almaguer tenía conocimiento de las actividades del grupo de inteligencia de la policía tapatía.

“Nosotros avisamos que hacíamos este tipo de actividades y en esta situación, la documentación que portaban mis compañeros no fue suficiente para los policías que hicieron la detención, a mí me parece que es una actividad irregular por parte de la policía estatal y más por el comportamiento que tuvo el Comisionado de la Policía Estatal, eso de complicar el asunto, de no tomar llamadas, etcétera”.

Finalmente, Caro Cabrera, dijo que las lesiones que presenta el civil que fue detenido son consecuencia de las dos veces que se cayó de la motocicleta.

“Tengo entendido que el sujeto se cayó de su moto y eso le ocasionó una ligera herida en la frente”, sostuvo Caro.

GPE