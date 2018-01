Una enfermera encaminada a la procuración de justicia

Durango

Una mujer de carácter fuerte y voz recia, pero al mismo tiempo de mirada tranquila y expresiva, que viste elegante y es amable al hablar, así es la nueva Fiscal General de Durango, Ruth Medina Alemán.

Describe la responsabilidad que hoy enfrenta, como un reto grande y el más importante en este momento de su vida, pero no imposible.

"Yo no lo soñé como profesionista, me gusta, en todas las responsabilidades que me ha tocado tener siempre he dado lo mejor, pero sobre todo me gusta aprender, yo creo que las oportunidades previas han sido de mucha ayuda".

De profesión enfermera pero que la vida la ha llevado por el camino de la procuración de justicia desde hace varios años, asegura que la encomienda como Fiscal, no ha cambiado su esencia, ni ha inhibido su forma de vida.



"Como mujer me siento orgullosa al estar aquí, ser abogada en calidad de Agente del Ministerio Público titular de la Fiscalía, es muy importante y agradezco la confianza que me dio el gobernador y el respaldo del Congreso, pero sobre todo agradecida con mis compañeros de Fiscalía que me conocieron en otra época y que no es fácil regresar en un buen ambiente, claro que hay resentimiento porque hay gente que pretendía este lugar, pero hay que dialogar. Y el hecho de ser mujer y tener una madurez humana y profesional y ponerla al servicio es interesante", dijo.

Destacó que el proyecto más grande que tiene es transformar de verdad la atención, integración y percepción de la ciudadanía en la Fiscalía.

"Si todos nos sumamos, nos va a servir a todos, porque todos somos ciudadanos, nuestra familia también requiere de un buen servicio, nuestros amigos y conocidos, por eso tenemos que hacer una institución de respeto, de confianza y de rigor institucional, de disciplina".

"Esta institución tiene a los elementos necesarios, instalaciones que quizá no sean las mejores, pero sí adaptables, entonces tenemos que sumar esfuerzos, crear objetivos y vigilar que se cumplan", apuntó.

Destacó que cuando fue Vicefiscal, tuvo el encargo de crear el área de transparencia, logrando crear toda una unidad que no permite ver el desempeño con estadísticas, avances y programas.

"Además se armó un equipo para elaborar un sistema de información que hoy da resultados y clasificar en qué vamos avanzando y en qué no, por lo que podemos visualizar y atender las necesidades y requerimientos de la institución".

Combinar el aspecto profesional con el familiar, no es fácil, sin embargo con esfuerzo, voluntad y sobre todo hacer lo que le gusta resulta.

Además para encabezar este esfuerzo es necesario tener carácter, pero sobre todo respeto hacia los compañeros de trabajo para que sea recíproco, "reconocer su labor para que ellos puedan reconocer el tuyo y apoyar tus proyectos".

Ruth Medina, agregó que los momentos que comparte con sus hijos, su esposo y su nieta deben ser de calidad, pues el reclamo profesional suele sumar tiempo a la familia.

"Aún así, no he dejado a mi familia en segundo plano, a diario tengo comunicación con mi madre, con mis hijos, mi esposo y su familia, yo sigo siendo la encargada de ir al mandado, de llevar mi ropa a la tintorería, de los alimentos para mis mascotas y hasta atender mi jardín, porque son cosas que no se delegan porque me gusta hacerlas", reconoció.

"El día que yo cambie mi forma de vida y tenga impedimentos para salir, pasear y atender las necesidades de mi familia, entonces estaré mandando un mal reflejo a la ciudadanía y al contrario, yo disfruto hasta viajar por carretera, salir al súper y a cualquier lugar y aunque es un momento emocionante en mi vida y que no es fácil, al contrario, es en este momento la tarea más importante y así la voy a desempeñar, estando al pendiente de lo que percibe la ciudadanía, mi compromiso es poner mis mejores capacidades, aprender todos los días para hacer mejor las cosas", destacó.

Envió un mensaje a la población femenina que hoy sigue luchando por espacios, mejores ingresos y una equidad de género que aveces pareciera no llegar y mencionó que primero es creer en uno mismo.

"Las mujeres por sí tenemos muchas capacidades y herramientas, no más que los hombres, simplemente distintas e importantes, nuestra vida es de retos, pero si nos quedamos con la creencia de que no podemos, será imposible salir, hay momentos de reflexión, pero tenemos el espíritu y la fuerza para hacerlo, nunca hay que dejar de luchar y trabajar, porque somos seres únicos, fuertes y que todo lo que hacemos lo hacemos bien y a la primera, porque no tenemos tiempo para perder", concluyó.

dcr