PGR retiene entrega de cajas de seguridad con más de $250 mil: usuarios

Cancún, Quintana Roo.

La entrega de cajas de seguridad a los usuarios de la empresa First National Security por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se trabó en el grupo de Emergencias Económicas, toda vez que la autoridad, dicen los afectados, se niegan a entregar los montos monetarios mayores a 250 mil pesos.

De acuerdo con varios testimonios recabados por MILENIO, quienes interpusieron amparos para evitar que sus bóvedas fueran abiertas tienen la misma negativa.

El pasado martes una comisión de usuarios entregó al titular de la SEIDO, Israel Lira, un padrón de 703 usuarios que serían entrevistados para acreditar la pertenencia de la caja y los bienes esta resguardaba.

Entre los acuerdos alcanzados estaba que esta semana comenzaría la entrega de bóvedas divididas en cinco grupos: Emergencias Médicas, Documentos de Identidad, Emergencias Económicas, Adultos Mayores y Sin Emergencias.

De acuerdo con el vocero de los usuarios, David Uribe, en estos cinco días la SEIDO facilitó la entrega de las primeras pertenencias de Emergencias Médicas, puesto que había gente que necesitaba tratamientos, o requería de la instalación de dispositivos médicos.

"Las autoridades entregaron algunas cajas a sus dueños, el proceso se está llevando de manera sigilosa por la importancia de la investigación, son acuerdos que alcanzan en lo individual y varias personas han salido satisfechas", dijo.

Durante los primeros cinco días de estos encuentros se han contabilizado 65 entrevistas, de los más de 700 usuarios que esperan ser interrogados por el personal de la Procuraduría General de la República.

En entrevista la diputada federal, Patricia Sánchez, e intermediaria entre la SEIDO y los afectados, acusó que en la reunión de la semana pasada con el titular de la subprocuraduría se acordó que las entrevistas serían breves, sin embargo, duran casi tres horas.

"Muchas personas nos han dicho que parecen más interrogatorios que entrevistas, les piden un mundo de información y no les dicen cuándo les darán sus cosas. Es una clara violación a sus derechos, una injusticia", puntualizó.

A esto se suma que varios usuarios acusaron que los representantes de la SEIDO les aseguran que les retendrán sus valores monetarios que excedan los 250 mil pesos y que sólo se los entregarán en la Ciudad de México.

Tal es el caso de un ciudadano de origen español, que por razones de seguridad prefirió omitir su nombre, que le dijeron que no le darían sus recursos.

"Vengo desde España a darle seguimiento al caso. Hoy me tocó entrevista y sólo me preguntaron qué ¿cuánto dinero tenía? les dije que ´X´ cantidad y me dieron una dirección en la Ciudad de México para ir y es hacer otra cita", dijo.

"Eso es una arbitrariedad porque ya gasté 950 euros para poder venir aquí y ahora tengo que volver a desembolsar para ir a la ciudad y súmale los hospedajes. Es increíble", lamentó.

Fernando es otro usuario que se topó con el mismo argumento, "es una estupidez que no me quieran dar mi dinero y que tenga que comprobar dinero que tengo guardando desde hace varios años. Aquí los criminales son las autoridades".

El malestar de los usuarios será manifestado con sus representantes para determinar las medidas que tomarán que van desde buscar una nueva reunión con el fiscal Lira, hasta volver a bloquear la avenida Cobá, que conecta el centro de Cancún con la zona hotelera, y que es la principal vía de acceso para los trabajadores.





jbh