Detectan fiesta con menores de edad ebrios

Torreón, Coahuila

Tras casi un semestre que no se registraban reportes de fiestas con menores de edad alcoholizados, este viernes en la colonia El Fresno de Torreón, aseguraron a cinco jóvenes ebrios y uno más debió ser atendido por elementos de la Cruz Roja, debido al grado de intoxicación que tenía.

En atención a un reporte que realizaron vecinos de esta colonia a las autoridades policiacas, elementos de la policía municipal asistieron a la vivienda.

Cuando los elementos llegaron, detectan a cerca de 50 personas de ellas alrededor de 30 eran visiblemente menores de edad.

En la fiesta reportada había consumo de alcohol, por lo que solicitaron apoyo a la Dirección de Inspección y Verificación.

Fue así como al llegar se estableció que esta reunión fue una convocatoria por redes sociales y hubo un costo por asistir, la mayoría de los menores tenían su lugar de residencia en el sur de la ciudad.

Derivado de esta acción, la Unidad Especializada de Atención a Menores, aseguraron a nueve menores de edad de ellos cinco dieron positivo al consumo de alcohol y como es una vivienda no se pudo actuar contra la propietaria o la organizadora de la fiesta, debido a que los elementos no pudieron introducirse por la mujer, quien se introdujo a su casa y no salió.

Algunos menores llamaron a sus padres para que acudieran por ellos a la fiesta. Se destacó un caso en particular.

Se trata de un menor que ni siquiera rebasa los 15 años con un evidente grado de intoxicación quien no podía mantenerse en pie, en este caso no se le pudo trasladar por parte de la Unidad de Atención a Menores más bien debió ser atendido por elementos de la Cruz Roja para restablecer su condición de salud.





LMG