Nunca recibí donativos de 'Los Zetas': Fidel Herrera

El ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, negó haber recibido dinero de Los Zetas para su candidatura en 2004, como lo informó un reporte de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.

"Jamás. Nunca recibimos ninguna contribución, apoyo o donativo de ningún grupo criminal", dijo Herrera en entrevista con Raymundo Riva Palacios para Foro Tv.

De acuerdo con el informe Control... sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas, presentado ayer, Efraín Torres, uno de los fundadores de Los Zetas, proporcionó grandes cantidades de dinero a Fidel Herrera, entonces candidato a la gubernatura de Veracruz.

Sin embargo, Herrera dijo que la acusación en su contra proviene de un sólo testigo protegido que no tenía pruebas en su contra.

"Los testigos protegidos son criminales perdonados o confesos y éste al que no le consta en el juicio, donde trató de establecer un vinculo conmigo, no supo ni mi nombre".

El informe también destacó que en una ocasión, Efraín Torres le dio 12 millones de dólares al empresario Pancho Colorado para apoyar la campaña electoral de Fidel Herrera. El objetivo de la donación era congraciarse con el gobernador para que la empresa Colorado Cessa, ADT Petroservicios, recibiera contratos de Pemex.

Al respecto, Herrera dijo que si hubiera recibido recursos de Pancho Colorado, quien tenía influencia en la zona norte de Veracruz, él hubiera ganado la votación en esa zona, cosa que no ocurrió en la elección de 2004.

"Su presencia ocupada casi todo el norte de Veracruz, zonas donde curiosamente en mi elección perdí todas las casillas", dijo el ex gobernador.

Fidel Herrera no es el único ex gobernador que el informe de la universidad liga con Los Zetas; Humberto Moreira, ex mandatario de Coahuila, también fue mencionado por varios testigos protegidos, quienes aseguraron que lo sobornaron para conseguir el control de la entidad.

