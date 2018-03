Investigan por abuso sexual agravado a agresor de conductora

Ciudad de México

La Procuraduría General de Justicia capitalina abrió una carpeta de investigación contra un sujeto de 26 años, el cual fue acusado por la conductora de televisión Fernanda Ostos de haberla agredido sexualmente en la colonia Condesa.

TE RECOMENDAMOS: Manosean a conductora de televisión en la Condesa

La indagatoria que inició la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales es por el delito de abuso sexual agravado, informó la dependencia.

Ostos denunció que tras bajar de su auto para tomar una clase, fue sorprendida por el detenido, quien le tocó los senos "de una forma tan fuerte, tan agresiva y tan violenta".

El ataque ocurrió en el cruce de Ámsterdam y Popocatépetl, donde después de agredirla, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue perseguido por la también actriz hasta la calle de Parra, en el Parque México.

Tras pedir auxilio a policías que se encontraban en el lugar, el agresor fue detenido y trasladado a la agencia del Ministerio Público ubicada en la calle de Liverpool y Amberes.

La dependencia indicó que se activó el protocolo para brindarle atención jurídica, psicológica y médica a Ostos, quien dijo que es la segunda vez que es agredida sexualmente, por lo que advirtió que no saldría de la agencia del MP hasta que se le fincaran cargos a su agresor.

"Es un chavo joven que llegó directamente sobre mí, me agarró completamente desprevenida (...), yo de aquí no voy a salir hasta que tenga los cargos que tenga que tener, no me voy a dejar y voy a hacer lo que es mi parte", dijo antes de ingresar a la agencia a presentar su denuncia.





VJCM