Fepade pide a PGR que solicite extradición de César Duarte

Ciudad de México

La Secretaría General de Interpol actualizó la ficha roja emitida contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien ahora también es requerido por una nueva orden de aprehensión como probable responsable del delito de peculado electoral por más de 79 millones de pesos, ilícito que no es grave.

TE RECOMENDAMOS: César Duarte se ampara contra PGR para no ser aprehendido

La Fiscalía Especial Especializada para Atención de Delitos Electorales solicitó la tarde de este miércoles a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, pedir la extradición del ex gobernador por su presunta responsabilidad en el mencionado delito.

Lo anterior porque un juez federal ordenó la captura de Duarte Jáquez porque se cree que durante su gestión se retuvo un porcentaje de los salarios de los servidores públicos de la entidad para entregárselos directamente al PRI.

En marzo pasado la PGR solicitó a la Secretaría General de Interpol la emisión de una ficha roja para detener a Duarte, contra quien en ese momento solo había una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de peculado. Dicha petición se hizo a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua.

El juez de control del Distrito Judicial Morelos, en el estado de Chihuahua ordenó aprehender a César Duarte por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.

Ahora, la Fepade pidió a la Subprocuraduría Jurídica de PGR que la nueva orden de aprehensión, librada por un juez federal, se anexara a la solicitud que en marzo pasado se hizo a Interpol.

Tras una denuncia de la secretaria de la Función Pública del Estado de Chihuahua, Stefany Olmos, la Fepade detectó que entre 2010 y 2016 se realizaron retenciones, entre el cinco y diez por ciento su salario, a los servidores públicos de todas las áreas del estado de Chihuahua, que habrían sumado 79 millones de pesos.

Amparo

Hace unos días, MILENIO publicó que el ex gobernador promovió un amparo para no ser aprehendido por la PGR, porque aseguró que tratan de incriminarlo en delitos que no ha cometido.

Lo anterior consta en el juicio de garantías interpuesto en el juzgado Décimo de Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México, donde la defensa del ex mandatario estatal aseguró que la PGR realizó un operativo en la casa que habitan las hijas de Duarte, en la colonia Lomas de las Palmas, en el municipio de Huixquilucan.

“Asimismo, fui informado que dichos agentes comentaron que era necesario obtener una confesión (de César Duarte) aún en contra de su voluntad, lo que significa que de privarlo de su libertad lo incomunicarían y ejercerán actos de tortura o tormento en su contra”, detalla la demanda.

La juez Guadalupe Rocío Neri Reynaga concedió una suspensión provisional a Duarte solo para el efecto de que no sea incomunicado, en caso de ser detenido, y para que no sea sometido a tratos crueles e inhumanos.

En la demanda se menciona que el pasado 30 de mayo, Duarte presentó un escrito dirigido al titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, en el que manifestó que tenía conocimiento de que la fiscalía había iniciado averiguaciones previas o carpetas de investigación, en las que se investigan hechos relacionados o acontecidos durante su gestión como gobernador.





nerc/VJCM