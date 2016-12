De 11 mujeres asesinadas dos han resultado feminicidios

Torreón, Coahuila

De los 11 homicidios de mujeres perpetrados este año, nada más dos fueron tipificados como feminicidios, según la delegación Región Laguna 1 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJE).

Gerardo Márquez Guevara, titular de la dependencia, explicó que esa denominación se da una vez que termina el proceso de investigación y hay unos que siguen en ese procedimiento.

"Es importante destacar que a partir de que se comete un delito de privación de la vida de una mujer se usa eso como referente para agotar todos los elementos de protocolo de feminicidios, pero realmente hasta tenemos judicializados como tal dos casos de un promedio de 11 o 12 muertes en el año".

"En uno de los casos tardó 15 días y el otro alrededor de dos meses. Algunos de los detalles para llegar a esa tipificación tienen que ver con que hay una afinidad entre el responsable y la víctima".



Indicó que el cierre de cada proceso es variable y por eso algunos de los homicidios lo mantienen abierto, pero hasta que exista una sentencia puede catalogarse como tal.

Sobre los últimos dos casos de mujeres fallecidas el pasado fin de semana, donde una joven y su madre fueron asesinadas a balazos por la pareja sentimental de la primera, explicó que siguen las indagatorias y que en algún momento ambos casos también podrían entrar esa tipificación.

"Se han agotado las diligencias que se están practicando y creo que hasta ahora hay una identificación del responsable. En breve solicitaremos la orden de aprehensión correspondiente".

Durante el año que termina, ese tipo de asesinatos llamaron la atención de distintos grupos civiles en defensa de los derechos de las mujeres y exhortaron a la autoridad a poner atención en el tema, además de que consideraron necesaria una alerta de género.

Al respecto, las autoridades estatales y municipales externaron que cada homicidio de esa naturaleza sigue un mismo protocolo y que en caso de darse algún señalamiento como una alerta estarán al pendiente.

"No hay que tenerle miedo a la alerta de género, pero tampoco hay que lanzarla si no la hay, pues es cuando la autoridad no tiene un problema sino la sociedad y no creo que sea el caso en Torreón o Coahuila", dijo Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, hace unas semanas en entrevista para la prensa.













