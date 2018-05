CDHDF pide indagar a PGJ por negligencias en feminicidio de Lesvy

Ciudad de México

La Comisión de Derechos Humanos capitalina recomendó indagar a las autoridades locales que actuaron de manera negligente en la investigación sobre el feminicidio de la estudiante Lesvy Berlín Rivera Osorio, crimen ocurrido el 3 de mayo del año pasado en Ciudad Universitaria de la UNAM.

Nashieli Ramírez, ombudsman de la ciudad, presentó la recomendación 01/2018, dirigida a las Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría y Tribunal Superior de Justicia capitalinos, por la falta de una debida diligencia en el feminicidio de la joven de 22 años, además de la negligencia en la atención a sus familiares.

Entre los 18 puntos que recomendó el organismo está indemnizar a los familiares de Lesvy por daño material e inmaterial, además de llevar a cabo una disculpa pública a las víctimas de dicho caso.

Además de brindar atención médico-psicológica a familiares de las víctima.

El 3 de mayo del año pasado, personal de vigilancia de la UNAM localizó el cuerpo de Lesvy. Su cuello estaba atado al cable de una cabina telefónica ubicada en el Instituto de Ingeniería.

Al día siguiente, Comunicación Social de la Procuraduría publicó en su cuenta de Twitter que Lesvy, al momento de su muerte, estaba alcoholizada, drogada y además no estudiaba.

El 6 de julio, la Procuraduría informó públicamente que Lesvy "se suicidó" y que Jorge Luis, ex auxiliar de intendencia de la UNAM y novio de la joven, sería acusado de "homicidio simple por omisión" por no impedir que ella se quitara la vida.

El 10 de julio, el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de CdMx, Cristian Ricardo Franco Reyes, siguió la determinación de la Procuraduría y aunque desechó la necropsia, avaló el auto de vinculación por homicidio.

Los abogados y la madre de Lesvy no aceptaron el supuesto suicidio. La defensa legal sostuvo que la necropsia y los peritajes no se hicieron con perspectiva de género y no siguieron el Protocolo de Investigación de Feminicidio, así que apelaron la decisión del juez de control para reclasificar el delito a feminicidio agravado porque Lesvy y Jorge mantenían una relación de pareja.

El resultado fue que este 18 de octubre la quinta sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia resolvió la apelación a favor de la familia de Lesvy. La PGJ estuvo obligada a investigar el crimen como feminicidio.

