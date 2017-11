Familiares de reos de Neza-Bordo desconocían traslados

Ciudad de México

Autoridades del Estado Mexico no cumplieron el acuerdo que hicieron con internos del reclusorio Neza-Bordo, luego del amotinamiento que se registro en ese reclusorio en días pasados, revelaron familiares de reos.

En exclusiva para MILENIO, Alma Celia Díaz, hermana de uno de los internos que se encontraba recluido en "La Fortaleza" durante la retención del director del penal, Miguel Ángel Correa, expresó su indignación porque aseguró que las autoridades no cumplieron con su promesa de dejar a los reos en el penal.

"Nos dijeron que iban a respetar los traslados y nos iban a dejar allí a nuestros internos y no cumplieron. Los llevaron a otros puntos de la República Mexicana. Si con sacrificios venimos a verlos aquí de vez en cuando, ahora menos los veremos hasta donde los mandaron. A mi hermano lo enviaron a Oaxaca", explicó.

Alma Celia también arremetió contra derechos humanos porque aseguró que prometieron estar en los reclusorios para ayudar a la población y no fue así, por lo que los exhorta acatar lo firmado.

"Que respeten lo que se acordó, lo que firmaron, lo que ellos nos dijeron que no iba a ver ningún problema y que ahí los iban a tener. Por ejemplo, a mi hermano lo trasladaron ayer de Chiconautla a Oaxaca y nosotros pedimos que se nos respete lo que nos dijeron", expresó

Denunció que no fueron avisados sobre el traslado de sus familiares hasta el día en que se encontraban en otro penal y hacen un llamado al gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo y a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad a que se cumplan lo acordado.

"Nadie nos avisó, fue repentino, hasta apenas hoy en la mañana fue que supimos que los habían trasladado. Pedimos que nos apoyen las autoridades y que respeten. Lo que pasó fue por tanto abuso de autoridad y ellos estaban en encierro. Ahora hasta dónde los mandan, somos personas de escasos recursos y no solventamos un gasto para irlos a ver hasta donde los mandaron. Se lo pedimos a gobernador del Estado de Mexico y a Derechos Humanos que se nos respete eso".

La familiar justificó las acciones de los reos, pues dijo que sólo pedían que se pararan los abusos que ejercían las autoridades carcelarias.

"Hubieran actuado mal con los custodios y con el director, sin embargo, no los tocaron y lo único que ellos pedían era que ya los sacaran del encierro porque llevaban años ahí. (Había) abusos por parte de la autoridad y ahora que estuvo el "Tatos", todas las injusticias que ellos pasan y que no les respetan nada.

La corrupción que los hacen los mismos custodios, directores y ustedes los están viendo por que ve que destituyeron al anterior directo por todas las anomalías que había.

Rechazó las declaraciones de la secretaría de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes, quien aseguró que en el penal hubo disturbios.

"Ella dice que hubo disturbios, pero en realidad no sabe y no vive lo que los reclusos, no sabe cómo son las cosas ella dentro", finalizó.





