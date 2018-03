Familia pierde su patrimonio tras choque

Monterrey

Una familia perdió su único ingreso económico tras un accidente automovilístico en donde el presunto responsable se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer sobre la avenida Gonzalitos y Francisco Fernández Treviño, a la altura de la colonia Leones, en Monterrey.

José Alejandro Pérez Torres, de 24 años, conducía un camión de carga de tres y media toneladas, en el que viajaba su madre y sus hermanos, cuando otro automovilista le dio un cerrón.

Debido a que no logró maniobrar a tiempo golpeó la polvera de un auto compacto y luego terminó proyectado contra un señalamiento tipo bandera.

La unidad de carga perdió en el camino uno de los neumáticos y debido al impacto se golpeó un tanque de gas que transportaba.

La familia Pérez Torres regresaba de trabajar en el Mercado de Abastos de Santa Catarina y se dirigían a su domicilio, en El Carmen.

Josefina Pérez, madre de los jóvenes, entró en crisis de histeria al recordar la muerte de su esposo hace siete meses.

Contó que ella y sus hijos solicitaron un préstamo para salir adelante. Así que hace un par de semanas compraron el camión para diariamente trasladarse al mercado y ofertar frutas y verduras.

"Desgraciadamente aquí se nos metió un carro. Veníamos de trabajar, de ganarnos un pesito más, con destino a mi casa. Mire nomás lo que sucedió porque un carrito azul que se dio a la fuga... Dios es muy grande y no hubo vidas perdidas. Hace siete meses se me murió mi esposo y las desgracias no se valen así".

Sin embargo, ayer la herramienta de trabajo y su medio de transporte resultó con cuantiosos daños materiales que no podrán solventar.

Al lugar acudieron rescatistas de Protección Civil de Monterrey, quienes atendieron a la familia, pero por fortuna ninguno resultó con golpes.

Sobre la avenida Gonzalitos, en dirección hacia el sur, se generó un intenso caos vehicular, por lo que agentes de Tránsito auxiliaron en las labores.