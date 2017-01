Crece 26% delito de extorsión telefónica en Zapopan

Guadalajara

Un aumento del 26 por ciento en el trimestre septiembre a noviembre del 2016, registra en Zapopan el delito de extorsión telefónica confirmó el presidente municipal, Pablo Lemus Navarro, al referir las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SISEN).



Sin embargo, el alcalde zapopano aseguró que este acto delictivo escapa de la competencia municipal. “En este reactivo no tiene nada que ver nuestra Policía, me refiero a delito de extorsión telefónica que es un delito que ha crecido importantemente en la zona metropolitana de Guadalajara”.



En lo que respecta a Zapopan, la extorsión telefónica es el delito que más ha crecido entre los ocho indicadores que le fueron entregados de mano del secretario de Gobernación, Miguel ´Ángel Osorio Chong, en la reunión llevada a cabo en días pasados en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (encabezada por el gobernador Aristóteles Sandoval y con presencia del gabinete de Seguridad y el titular del propio SISEN).



“Generalmente estas llamadas salen de los Penales, tanto estatales como federales, hacia viviendas, hacia oficinas, donde les piden depositar ciertas cantidades, sobre todo en tiendas de autoservicio o en bancos… digamos que no tienen una red tan sólida como la tienen los bancos nacionales”, expuso.



El otro delito que registró un alza en Zapopan es el robo al transporte de carga, con un 3 por ciento. De acuerdo con el primer edil esto debido a que atraviesan parte del territorio zapopano vías federales como son la carretera a Saltillo, la carretera a Nogales y la carretera a Colotlán, cuya competencia es de la Policía federal.



Lemus Navarro indicó que de Zapopan mejoró al reducir el número de seis delitos; entre ellos robo a vehículos, robo a casa habitación y robo a negocios.



“Eso no quiere decir que las cosas están bien, ni que nos debamos echar a la hamaca”, admitió, tras ofrecer que su gobierno seguirá fortaleciendo a la corporación policiaca municipal, como supone la compra de 315 patrullas, 60 motocicletas y 9 cuatrimotos durante 2016, así como la contratación de 400 elementos y aumento de sueldo a policías.