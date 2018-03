Mancera exige control biométrico a extranjeros

México

Ante el incremento de colombianos que delinquen en Ciudad de México, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, propuso implementar un control biométrico en las entradas del país para saber con certeza la identidad de los extranjeros que llegan a México.

En conferencia de prensa, mencionó que solo desde que se quitó el requisito de visa para los colombianos, el ingreso por año de personas de esta nacionalidad aumentó a 350 mil, cuando el promedio estaba alrededor de los 90 mil.

“Hemos insistido mucho que nuestro país necesita tener controles biométricos, eso me parece que es algo indispensable para saber, para conocer. Se hace en todas partes del mundo, no tiene mayor problemática. O sea, si no tenemos controles biométricos, no sabemos siquiera con certeza las identidades”, remarcó.

Mancera argumentó que esta medida es necesaria debido a que en ocasiones entra la misma persona al país con tres o cuatro nombres diferentes.

Sin embargo, reconoció que la implementación de ese sistema es una decisión diplomática.

“Es un tema que nosotros lo propusimos desde que estuvimos en la procuraduría, en los Consejos de Seguridad, ahí se tomaron los acuerdos. Ahí se dijo que se iban a implementar los controles biométricos en las aduanas. Nunca se ha hecho”, remarcó.

Solo el fin de semana fueron detenidas cuatro personas que estaban robando celulares en el festival de música Vive Latino y uno de los delincuentes es de nacionalidad colombiana.

“En Vive Latino también se detuvo a cuatro personas que estaban robando celulares, entre ellos una persona de origen colombiano. Y vale la pena que ustedes vuelvan a revisar esto. Antes de que se hubiera eliminado el requisito de la visa, las entradas de esta nacionalidad”, abundó el mandatario local.

Además, en otro hecho, en la delegación Benito Juárez, se detuvo a dos colombianos más por delitos contra la salud.

El domingo pasado, la policía capitalina detuvo a tres jóvenes, entre ellos una mujer colombiana a la que señalaron de encabezar un grupo delictivo identificado como “Trax blanca”, dedicado a robar a usuarios de cajeros automáticos.

Mancera informó desde la semana pasada que la policía de la capital estaba en alerta ante la presencia de grupos delincuenciales de extranjeros que operan en la Ciudad de México.

Incluso se informó que hay comunicación permanente con la cancillería y el Instituto Nacional de Migración para en caso de detenciones determinar la situación jurídica de las personas, ya sea que son procesados en México o entregados a su país.