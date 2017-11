Hay ex policías entre testigos contra 'Los Zetas'

Ciudad de México

Entre los testigos protegidos en los juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas, hay algunos ex policías y ex agentes del Ministerio Público, dijo Ariel Dulitzky, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.

-Entre los testigos ¿hay ex servidores públicos, verdad?

-Hay algunos ex policías, ex agentes del Ministerio Público, dijo Dulitzky en entrevista con Alejandro Domínguez para MILENIO Televisión.

Ayer la Universidad de Texas presentó el informe Control... sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas, el cual establece los estrechos vínculos entre el cártel y funcionarios de Coahuila.

De acuerdo con las declaraciones de 24 testigos, entre ellos ex policías y ex agentes del Ministerio Público, Los Zetas pagaron millones de dólares en sobornos a Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila; además de que el control del cártel se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales y sectores de la Policía Federal y del Ejército.

Ariel Dulitzky dijo que los testimonios que recabaron de los juicios deben ser investigados y por las autoridades para determinar si hay qué perseguir algún delito.

"Los testimonios son sólo eso, y ahora corresponde a los fiscales en Estados Unidos y en México profundizar en estas investigaciones para determinar si cometieron un delito, eso no corresponde a la Clínica de Derechos Humanos", dijo Dulitzky.

