Ex fiscal liga atentado a pugna en cártel de Jalisco

Ciudad de México

Luis Carlos Nájera, ex fiscal de Jalisco, dijo que las autoridades deben investigar la pugna entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y otro grupo que se separó de éste, como parte del atentado que sufrió ayer cuando salía de un restaurante en Guadalajara.

"Hoy en día hay una pugna entre dos grupos de este cártel. El Cártel Jalisco Nueva Generación está peleando con una persona que pertenecía a este cártel y se separó. No me quisiera aventurarme a decir si es el cártel Nueva Generación o este grupo que se separa", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Ayer, un comando atentó contra el ex fiscal y actual secretario del Trabajo del estado, quien resultó herido de una mano por una esquirla de bala, mientras que siete personas más resultaron lesionadas, entre ellas tres policías.

Horas más tarde, en conferencia de prensa, Nájera explicó que tenía una reunión de trabajo en un restaurante y que detectó el ingreso de dos sujetos sospechosos, a quienes, dijo, los ubicó como miembros de la delincuencia organizada, por lo que puso en alerta a sus escoltas.

Confirmó que al vehículo en el que intentó escapar se le ponchó una llanta, por lo que "me resguardo en una finca, en una tienda de abarrotes. Al ver que no (me seguían) tome un taxi y me dirigí a Palacio de Gobierno".

"Las cosas se dan de una forma muy extraña. Yo estuve en Jalisco por algunos meses sin escoltas, sin ningún cuidado y hoy que se avecinan las elecciones y que se viene un tiempo político diferente, pareciera que se quisiera calentar el estado", dijo.

Mencionó que "todo esto se tiene que investigar", ya que "pudieran ser el cártel Nueva Generación tratando de generar un impacto o pudiera ser el grupo antagónico queriendo jalar la marca hacia el cártel Nueva Generación".

Tras el atentado, afirmó que realiza con normalidad sus actividades como secretario del Trabajo del estado.





jbh