Estudiante apuñala a compañero en Durango

Durango

Un estudiante de secundaria fue apuñalado por un compañero de escuela durante las primeras horas de la jornada escolar.

La titular de la Fiscalía, Ruth Medina Alemán, aseguró que los hechos ya se están investigando. Aunque sean menores de edad se procederá conforme a lo que establezca la ley.

Agregó que desde que se reportó el hecho, personal de la institución se hizo presente en la escuela secundaria Nueva Reforma Educativa en la colonia Constituyentes de la capital duranguense.

De acuerdo a reportes, el menor de 15 años, que hasta el momento no ha sido identificado, recibió tres puñaldas por otro compañero de igual edad.

Medina Alemán apuntó que el lesionado recibe atención médica en un hospital, por lo que su estado de salud se reporta como reservado hasta el momento.

“Sobre el presunto agresor, se encuentra en la comparecencia junto a madre para conocer cómo ocurrieron los hechos tan lamentables”.

Dado que, tanto la víctima como el agresor son menores de edad, la Fiscalía de Durango se encuentra en el análisis del caso para poder proceder conforme a lo que marca la ley, según reconoció la Fiscal.

Recordó que en lo que va del año, se han reportado dos casos de agresiones con arma blanca entre menores de edad y que pertenecen a instituciones educativas, por lo que exhortó a los padres de familia a revisar la conducta de los menores y no permitir que porten navajas.

Dijo que se hace necesario que los padres de familia revisen las mochilas de sus hijos.

“Tenemos que ver con mucho profesionalismo el tema, porque deben saber que no por ser menores de edad no tienen responsabilidad, lo vamos a dejar con claridad y aunque el presunto no está detenido, pero si identificado por testigos, vamos a actuar conforme a la ley”, sentenció.