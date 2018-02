Esposo de ‘Nana Pelucas’ pide no criminalizarla

Acapulco

Samuel Muñuzuri, esposo de Pamela Montenegro del Real, conocida como ‘Nana Pelucas’, exigió al fiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, aportar pruebas claras antes de criminalizar a la youtuber asesinada este lunes.

“Quiero pedirle claramente al fiscal las pruebas donde él criminaliza a mi esposa y donde la hace parte de la delincuencia organizada. Ustedes pueden revisar las redes sociales de Pamela, las redes sociales de ‘Nana Pelucas’, y no hay una sola publicación donde ella haga mención de un acto de delincuencia, de nota roja y mucho menos de delincuencia organizada”, reprochó.

En conferencia de prensa, el esposo de Montenegro del Real, rechazó que el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez tuviera que ver en el crimen cometido contra su esposa y reiteró que hace tiempo 'ellos ya habían limado asperezas' con el edil.

“Si quiero aclarar que yo no lo hago responsable a él de lo que pasó, Evodio (Velázquez Aguirre) no es responsable de la muerte de mi esposa por eso le pido que me reciba, que me atienda, pero que me atienda de verdad”, dijo.

El esposo de ‘Nana Pelucas’ estuvo acompañado por la hermana de la víctima y dijo que las mantas en las que presuntamente se amenazaba a la youtuber fueron un acto de desprestigio.

“Las narcomantas de las que tanto hacen referencia fueron publicadas en diciembre del 2016, y fue un acto de desprestigio porque las pusieron, les tomaron fotos y empezaron a circular”, narró.

Muñuzuri Lee pidió que el crimen contra su esposa sea investigado como feminicidio pues se trató de “un crimen de odio”.

“Yo estaba ahí, (ella) se murió en mis brazos, ver la saña con la que un par de tipos la ejecutaron, como es posible, eso es un crimen de odio, es un crimen político que no tiene nada que ver con la delincuencia organizada”, concluyó.

