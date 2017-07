GIEI sí fue espiado con Pegasus, afirma Citizen Lab

El Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue espiado con el software Pegasus por sus investigaciones sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.

En un informe publicado hoy en su página web, el Citizen Lab señala que en marzo de 2016 un teléfono del GIEI recibió dos mensajes diseñados para engañar al destinatario.

Explica que los mensajes, relacionados con la muerte de algún familiar, contenían un enlace a una URL y al hacer clic, se infectaban los teléfonos con el malware Pegasus, diseñado por el grupo NSO, una empresa israelí de "guerra cibernética".

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué es Pegasus?, el malware usado para espiar en México

De acuerdo con el Citizen Lab, el 1 de marzo de 2016, uno de los integrantes del GIEI recibió el siguiente mensaje:

"En la madrugada falleció mi madre, estamos devastados, te envío los datos del velatorio, espero puedas venir: [link con malware]"

El otro mensaje, recibido el 4 de marzo de 2016, decía:

"Hoy enterraremos las cenizas mi padre, espero nos acompanen en su último adiós. Te envío los datos completos. [link con malware]".



Destaca que los mensajes al GIEI se parecen a los que otros políticos y activistas mexicanos han recibido.

La semana pasada, en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acusó que el gobierno federal invierte recursos para espiar a defensores de derechos humanos y no en encontrar a los estudiantes desaparecidos.

"El gobierno federal lejos de invertir sus energías e incluso sus recursos públicos en investigar y dar con los responsables y con el paradero de los estudiantes los ha invertido en espiarnos ilegalmente a las y los abogados de los padres. Es el gobierno federal que incurre en la ilegalidad y al actuar indigno y dinamita una y otra vez la posibilidad de construir sobre la mesa", dijo.

Responsabilizó al Estado de lo que pase contra los padres de los 43 normalistas, a sus familiares y a su equipo de trabajo, incluso, de filtrarse conversaciones, como ya ocurrió en el pasado.

Full list of Mexican targets of spyware now includes int’l investigators of mass disappearances https://t.co/1QaFXbSajQ#gobiernoespiapic.twitter.com/HeqgBpxRzb