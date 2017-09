España rechaza extraditar a ex colaborador de Javier Duarte

Ciudad de México

La Audiencia Nacional española rechazó extraditar a México a Javier Nava Soria, presunto cómplice del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en una red de lavado de dinero al considerar que en la documentación en la que se solicita la entrega no existe una sola referencia para incriminarlo.

En un documento, la Audiencia Nacional desestimó la entrega de Nava Soria, detenido el pasado 19 de abril en Barcelona y acusado en México de los delitos de pertenencia a organización criminal y lavado de dinero.

"En ningún momento, en ninguno de los documentos aportados en la documentación extradicional, ni en la orden de aprehensión (detención) ni en la solicitud formal de extradición" se relaciona "hecho alguno que se atribuya al hoy reclamado pese a la detallada descripción de hechos", señala el documento.

Según la Audiencia Nacional, en los documentos, la consideración de la comisión de los delitos no viene referida a Nava Soria sino a Duarte, acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, de hacer contratos con empresas fantasma y de utilizar "testaferros" para transferir recursos públicos.

Por tanto, al no constar en la documentación hecho alguno en relación con Nava Soria, el tribunal "no puede verificar si concurren en el caso los principios de doble incriminación y mínimo punitivo", por lo que no puede acceder a la entrega.

En la vista de extradición celebrada la semana pasada, el reclamado pidió no ser entregado a su país y manifestó que ignoraba los hechos delictivos por los que le reclaman.





