Se le cayó la estrategia a Canales, acusa diputado

Monterrey

Luego de que se le negara la suspensión provisional de amparo al fiscal Anticorrupción, Ernesto Canales, el diputado del PRI, Gabriel Tláloc Cantú, expresó que se le cayó la estrategia al funcionario estatal y ahora podría enfrentar una vinculación a proceso si se le comprueba el presunto fraude por 6 millones de dólares cometido a Paula Cusi.

El también presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública indicó que este recurso de amparo era una estrategia de Canales para postergar el procedimiento.

"Realmente es un tema que están ventilando los litigantes de la parte acusadora, aparentemente se le negó la suspensión provisional, pues por ende va a seguir sujeto a la investigación y esto da indicios de que probablemente podrá ser consignado junto con su socio en este litigio, lo demás pues ya no me corresponde o no tengo la información ahorita al alcance.

"Es un tema que están ventilando terceras personas en la Ciudad de México, pero la información reciente que tengo es que se cayó la estrategia que estaban ellos contemplando para alargar este procedimiento", indicó.

Ayer martes, MILENIO Monterrey dio a conocer que el Poder Judicial de la Federación publicó el acuerdo del expediente 487/2017 en donde negaban la suspensión de amparo definitivo.

Ernesto Canales ha evadido cuatro comparecencias en la Procuraduría de la Ciudad de México argumentando que no ha recibido en su domicilio la notificación de la dependencia capitalina.

Al cuestionar al legislador priista sobre las sanciones a las que sería acreedor Ernesto Canales indicó que podrían ser: "multas o medios de apremios; se tendría que llevar por la fuerza a comparecer".

Fue el pasado 20 de junio cuando Ernesto Canales tenía que acudir a su tercer citatorio en la Ciudad de México, pero en lugar de asistir tramitó un recurso de amparo.

PZVB