En Edomex, 3 mil 834 personas desaparecidas

Toluca

Del total de personas desaparecidas a nivel nacional 11.53 por ciento corresponde al Estado de México, es decir, de los 33 mil 248 reportes de extraviados con los que cuenta el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al corte del 31 de enero de 2018, la entidad presenta 3 mil 834 casos.

De acuerdo con dichas cifras, la entidad mexiquense se sitúa en segundo lugar de la lista tan solo por debajo de Tamaulipas, en donde se registran 5 mil 989 casos; es por ello que por primera ocasión el estado se suma a la toma de muestras de ADN de familiares de desaparecidos realizada por la Policía Federal (PF), en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El objetivo primordial de este ejercicio, que se realiza simultáneamente en 12 estados de la República, es crear una base de datos nacional que permita a las instancias correspondientes, de los diferentes niveles de gobierno, consultar las similitudes genéticas de los familiares para poder dar con el paradero de los desaparecidos.

Ariel Badillo Lozano, comisario de la Policía Federal perteneciente a la división científica, explicó que este programa inició en 2017 y han participado entidades como Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Guerrero, Baja California Sur y Norte, y a partir de este 9 de marzo y hasta el domingo 11 se realizará en las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, ubicada en el municipio de Metepec.

"El objetivo es encontrar coincidencias en la base de datos que tenemos en cuanto a gente que no ha sido identificada con los familiares. Estamos creando una base de datos a nivel nacional que nos permitirá buscar esas coincidencias no solamente en un estado si no en toda la República"

En este sentido, la señora Hermelinda "N" originaria de Tamaulipas, quién busca a su hijo extraviado desde hace siete años en aquella entidad, comentó que este programa se convierte en una nueva oportunidad tanto para ella como para otras personas que viven una situación similar, para dar con el paradero de sus familiares, puesto que al realizar el cruce de datos a nivel nacional las posibilidades aumentan.

"Aparentemente esta toma no es solo para buscar muertos, que eso nos lastimas muchísimo a todos los parientes de los que tenemos un familiar desaparecido, pero parece que con esta plataforma van a crear una de todos los que no aparezcan en las fosas y crear la plataforma de las personas no localizadas o de desaparición forzada que presumiblemente estén vivos y con esa esperanza no hay peor lucha que la que no se hace", agregó

El procedimiento consiste en la toma de una muestra de sangre de familiares directos, es decir, padres, madres, hijos o hermanos, para que sea analizada y posteriormente capturar los datos en un listado al que podrán acceder las Fiscalías estatales, explicó Badillo Lozano.

MMCF