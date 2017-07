Plazas vacantes de policías también son causa de déficit: Enrique Alfaro

Guadalajara

Una de las causas por las cuales hay déficit de elementos en la Comisaría de Guadalajara es que hay plazas disponibles y estas no son ocupadas porque no existe interés de personas en realizar dicha labor y aquellos que se interesan no pasan los exámenes de control y confianza, afirmó el presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez.

MILENIO JALISCO dio a conocer que en la capital jalisciense trabajan 2 mil 583 policías, es decir, cada una de las 468 colonias del municipio es cuidada por cinco policías.

“El déficit es generalizado, estás hablando de Guadalajara que junto a Zapopan que tienen los mejores sueldos, imagínate tú para ser policía en El Salto o en un municipio rural. Es un problema estructural del modelo de seguridad pública, es un problema que hemos puesto en la mesa del Sistema Nacional de Seguridad, hemos tratado de hacer unos ejercicios, por ejemplo, para vincularnos con el ejército para que aquellos jóvenes que hacen el servicio militar puedan ser un segmento al que pudiéramos convencer e invitar a que pudieran incorporarse a la policía”, señaló el primer edil.

Actualmente hay 300 plazas de policía que están disponibles. De ese total, 150 son ocupadas bajo el modelo de Guardia Municipal. Este personal hace trabajo de vigilancia en Unidades Deportivas y espacios públicos.

Respecto a la falta de elementos de la ciudad, el presidente municipal afirmó que se ha tenido que realizar estrategias de reorganización, nuevo modelo de patrullaje y el uso de datos para priorizar rutas de patrullaje en la ciudad.

