Hallan herido a ex alcalde de Zitlala; muere en el hospital

Francisco Tecuchillo Neri, el ex alcalde de Zitlala, Guerrero, quien fue secuestrado el 9 de octubre, fue encontrado anoche con una herida de arma blanca en el cuello que le causó la muerte cuando recibía atención médica.

El ex munícipe fue localizado alrededor de las 21:30 horas de este viernes con las manos esposadas y una lesión profunda.

La localización del ex funcionario de filiación perredista, se realizó luego de una llamada al 911, en la que se reportó que en las inmediaciones de la escuela primaria Domínguez Sánchez, ubicada en la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez, había una persona lesionada.

El hombre, de 52 años, fue trasladado aún con vida al Hospital General de Chilapa, en donde murió cuando recibía atención médica.

Casi a la media noche, una mujer identificada como Mercedes Tecuchillo Neri se presentó al hospital para identificar el cadáver.

Tecuchillo Neri, estaba reportado como desaparecido desde la noche del lunes 9 de octubre, cuando un comando lo interceptó mientras viajaba con su esposa y otras dos personas en una camioneta que también se llevaron.

Los tres acompañantes del ex edil fueron liberados esa misma noche en un sembradío, pero desde esa noche no se tuvo información del paradero del ex funcionario.

Francisco Tecuchillo Neri fue presidente municipal de Zitlala en el periodo 2012-2015; en abril de este año, Elia Tecuchillo, hermana del ex edil y quien fungió como presidenta del DIF durante su gestión, fue asesinada junto con su esposo y una persona más.

