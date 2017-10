Encuentran a mujer en río Santa Catarina

Monterrey

Una mujer fue encontrada la noche de este sábado en el lecho del río Santa Catarina, bajo el puente Pedro Martínez.

La dama no dio referencias sobre su domicilio, sin embargo, se identificó como Elizabeth Segura Sandoval, pero debido a que no portaba una identificación no se pudo corroborar dicha información.

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al lugar para socorrer a la mujer, quien fue trasladada para recibir atención médica, ya que al parecer presentaba un golpe en uno de sus tobillos.

Se desconoce el tiempo que la mujer estuvo en el arroyo, presuntamente había tenido problemas con su pareja sentimental.

Elizabeth vestía un pantalón café, una blusa roja y se encontraba descalza, mencionó a los elementos de Protección Civil que tenía familiares en la colonia Tierra Propia, en el municipio de Guadalupe.