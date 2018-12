En San Pedro la seguridad está bajo control: alcalde

Victoria Félix

Luego del hallazgo de restos humanos en una maleta y de una narcomanta sobre la avenida Santa Bárbara en San Pedro Garza García, el alcalde Miguel Treviño de Hoyos aseguró que la seguridad en el municipio está bajo control.



Además, indicó que no existe un incremento en los índices de violencia del municipio.



“No hay ningún alza en los índices de violencia en San Pedro; nosotros estamos trabajando por abatir los índices de violencia, pero hasta ahorita no podemos hablar de un incremento.

​ “Sí en el área metropolitana hay un problema de escalada (de violencia) pero en San Pedro las cosas están bajo control”, afirmó Treviño.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de San Pedro, Felipe de Jesús Gallo, señaló que estos mensajes no lo intimidan y descartó haber tenido amenazas directas.



“Han colocado mantas y este mensaje que dejaron hoy, pero a mí en forma directa no he recibido ninguna amenaza, por el contrario, hemos recibido muchas felicitaciones y mucho apoyo de los sampetrinos”, aseguró.



¿No lo intimidan estos mensajes?



“No, por el contrario, estoy contento porque si se están dando esos mensajes significa que estamos haciendo las cosas bien por los sampetrinos. Y no es un tema retador o de ser osado, simplemente es cumplir nuestra responsabilidad como policías que eso es para lo que me invitó el alcalde Miguel Treviño”, argumentó.

Felipe de Jesús Gallo descartó realizar depuraciones al interior de la Secretaría y dijo que solamente se darán de baja aquellos que tengan observaciones del Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (Cisec).



Finalmente indicaron que el tema lo está viendo la Agencia Estatal de Investigaciones y evadieron hacer pronunciamientos sobre los hallazgos que han tenido hasta el momento para no entorpecer las averiguaciones.

Buscan café gratis para sus policías

El municipio de San Pedro emprendió hoy el programa Café Oficial, que consiste en que los ciudadanos prepaguen un café a los policías municipales como una muestra de agradecimiento por la labor que realizan.

La dinámica consiste en que los ciudadanos aporten 15 pesos más a su consumo total en establecimientos que participan en el programa, y con esta aportación se entregan cafés gratuitos a los policías, explicó el alcalde Miguel Treviño de Hoyos.

El munícipe exhortó a los ciudadanos a unirse a esta iniciativa para estrechar lazos con los policías y lograr un ambiente de cordialidad y reconocimiento por su trabajo.

“Es una gran oportunidad de que los ciudadanos le sirvamos un café a nuestros policías como un gesto de agradecimiento por aquello en lo que nos sirven los policías a nosotros, que es lo más importante que podemos tener que es nuestra seguridad”, expresó.

Son 15 establecimientos de cafeterías de la localidad los que se sumaron a esta iniciativa que arrancaron el programa este lunes, algunos de ellos son: Antílope, Azúcar Morena, Panem, Café Guayoyo, Morarosa, 90 grados, entre otros.