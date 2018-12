En pie reducción de sueldos: Yeidckol Polevnsky

Alondra Ávila

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, recordó que está vigente el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir los salarios de los altos funcionarios, lo cual es una demanda de la ciudadanía, quien quiere sueldos más equitativos y más justos, "no es justo tener gobierno rico y pueblo pobre".



En entrevista señaló que no existe ningún desencuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, a quien recientemente acompañó a su tercer informe de labores.











"Algo que me impresionó es que salieran los partidos políticos de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, y no sé cuántos más a defender salarios, no de quienes menos ganan pero sí de quienes más ganan, lo cual es absurdo".





Tras la toma de protesta del presidente de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, confió en que los ministros van a revisar la cantidad de recursos, sueldos e ingresos extras que tienen para reducirlo, aunque también tendrán que hacerlo los magistrados, jueces y demás funcionarios.





"Pueden meter amparos pero es un tema que tendrá que revisarse y negociarse, la pregunta es ¿quién aguantará la presión de la ciudadanía acusando a esa gente que no tiene sensibilidad para reducir los sueldos para que el dinero alcance?".





El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se envió a la Cámara de Diputados, refirió, está considerando el salario actual de los ministros, magistrados y jueces, y esperan que conforme pase el tiempo lo reconsideren y liberen recursos para otras causas. "Lo deseable es que ellos sean quienes hagan propuestas y sugieran cual es la mejor opción".





Finalmente, apuntó que los dos extremos son un presidente "súper austero", que está ganando 40 por ciento de lo que ganaba Enrique Peña Nieto, y un Poder Judicial con salarios más altos que otros países.



