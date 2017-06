Formulan cargos a ex diputado y a empresarios por desvíos en Chihuahua

Ciudad de México

La Fiscalía de Chihuahua le formuló cargos por el delito de peculado agravado al ex diputado del partido Movimiento Ciudadano, Fernando Mariano Reyes.

En la audiencia también imputaron por el mismo delito al empresario Iván Eli 'S', por el desvío de 2 millones 420 mil pesos del erario de Chihuahua.

El juez de Control resolverá la situación jurídica de los detenidos el próximo domingo, mientras tanto fijo como medidas cautelares acudir a firma mensual, no salir del país, no acercarse a los testigos, no ocupar cargos públicos y depositar una fianza de 2 millones 400 mil pesos.

En la audiencia el Ministerio Público externó la forma en que el ex diputado recibió dinero del ex gobernador Cesar Horacio Duarte Jáquez a cambio de votar en el Pleno del Congreso a favor de la bursatilización de la deuda pública en julio de 2016

Durante tres meses y en complicidad de diversos ex funcionarios, incluido el ex gobernador, simularon la contratación de servicios profesionales consistente bajo el concepto de «Análisis Estratégico de Municipios del Estado de Chihuahua, en relación a la situación financiera del Gobierno Federal y la Prospectiva de los Programas Federales y su Aplicabilidad».

Dichos servicios, que supuestamente se llevarían a cabo por la empresa Bildung Consultoría Organizacional S&S S.A. de C.V., nunca fueron cumplimentados.

Iván Eli 'S', era el representante legal de dicha empresa por lo que está vinculado a la misma causa legal que el ex legislador.





Imputan a empresario poblano







En otra audiencia, la Fiscalía también imputó al empresario plano, Germain Lezama Cervantes, por su presunta responsabilidad en el desvío de 120 millones de pesos del erario de Chihuahua, a través de la empresa Kepler Soluciones Integrales S. C., de la que era representante legal.

Presuntamente, el imputado participó en la simulación del procedimiento de contratación de servicios profesionales de “asesorías en la aplicación de mejora continua y transparencia de los procesos contables, financieros y administrativos” bajo el número de contrato CH/ AD/ 098/15, firmado el 31 de julio de 2015.

Lezama Cervantes participó en complicidad con el ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas y el ex director de Adquisiciones, Antonio Enrique Tarín, ya que él se encargó de justificar la erogación del dinero público a través de cuatro pagos, no obstante que los servicios profesionales nunca fueron prestados.

La audiencia en la que el juez de Control resolverá la situación jurídica del empresario se programó para el martes 27 de junio a las 08:00 horas, para lo cual le fijaron la medida cautelar de prisión preventiva por ocho meses.





