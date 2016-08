Con cascos de fibra de vidrio defienden la sierra de Guerrero

Guerrero

Los nueve elementos que sobrevivieron a la balacera en Puerto del Gallo de este martes en Guerrero lo hicieron a pesar de contar equipo deficiente y falta de cartuchos suficientes.

Sin equipo de radiocomunicación, vehículos viejos y cascos de fibra de vidrio a los policías estatales de Guerrero les toca vigilar una zona tan conflictiva como lo es la sierra de Guerrero y combatir a grupos criminales con alto poder de fuego, según denunciaron elementos a medios de comunicación.

"En este ataque, una bala atravesó el casco de un compañero y eso ya le costó la vida, más aún, muchas de las balas ya caducaron", indicaron policías luego de que este miércoles se rindieran honores a sus tres compañeros abatidos en la refriega de ayer

La sierra de Guerrero es conocida como un foco rojo por los altos niveles de pobreza y la proliferación de cultivos ilegales de amapola; escenario de la lucha de los cárteles de la droga por las rutas de distribución dentro y fuera de México.

No muy lejos de General Heliodoro Castillo, lugar del ataque, está Iguala, donde los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados y ejecutados por integrantes del cártel de Guerreros Unidos.

"Las patrullas que utilizamos son de hace dos sexenios. Son unidades Ford, estándar y ya estaban muy deterioradas. Cuando se descomponían nosotros les metíamos mano con la herramienta que tenemos. Hacerlas funcionar era nuestro problema", dijo a medios uno de los policías.

"En la Sierra andábamos con tres patrullas, cuando salíamos a operar a veces íbamos hasta diez elementos en cada patrulla y no tenían banca, ahora quedaron inservibles (después de la balacera)", añadió.

El elemento hizo referencia a los vehículos con los cuales los 12 policías emboscados en Puerto del Gallo se econtraban haciendo patrullaje. Durante la balacera, en la que hubo fuego de alto calibre, los motores de las unidades fueron dañados por las balas, dejando a los elementos incomunicados y sin forma de huir.

Otro policía destacamentado en Puerto del Gallo refirió: "No tenemos municiones, no tenemos equipo, nos faltan armas y por si fuera poco, en el cuartel de Puerto del Gallo no tenemos luz, no tenemos prácticamente nada, a veces se quedan dos compañeros de guardia nada más. A los operativos siempre vamos cuatro y las camionetas no sirven, las andamos jalando con riatas y utilizamos palos para cambiarles las llantas".

Sobre la carencia con la que sus policías deben preservar la paz en Guerrero el titular de la Secretaría de Seguridad de Guerrero, Pedro Almazán Cervantes, dijo que "todos quisiéramos tener el equipo ideal, pero esto es a base de presupuesto, de ninguna manera es falta de preocupación o voluntad. Hay carencias y ellos deben entender eso (sic)".





