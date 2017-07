Mañana deben dar prisión domiciliaria a Elba Esther: abogado

Ciudad de México

Marco Antonio del Toro, abogado de Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo que mañana un magistrado debe acatar una sentencia para otorgar la prisión preventiva domiciliaria a la maestra, luego de que ayer le concedieron un amparo a favor.

"Es una sentencia firme y definitiva, ya no cabe recurso de revisión, debe de resolver el magistrado del tribunal unitario, quien ya no es el mismo magistrado que señalaba que no procedía la misma, fue sustituido por otro. Esperemos que el nuevo magistrado que se encuentra simplemente acate la sentencia (...) esto es inmediato, esto debe ocurrir este viernes", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Ayer la magistrada del tercer tribunal unitario resolvió a favor de la maestra un segundo amparo para que se defina si puede llevar su proceso en prisión domiciliaria, la cual había sido impedida por riesgo de fuga.

"Lo que dice la sentencia es que todos aquellos requisitos que ya se estableció como cumplidos, ya no los pueden modificar y que el único aspecto, que era el de riesgo de fuga, no se actualiza en el caso concreto y que por consiguiente debe dictar resolución en donde prevalezcan estos principios internacionales a favor de una persona que tiene una edad avanzada con un estado precario de salud y dictar resolución ya tomando a consideración todo ello y eliminando este tema de riesgo de fuga sustentado en los puntos que se habían señalado", dijo.

Calificó como patético si las autoridades insisten en que la maestra debe continuar su proceso en la cárcel, pese al amparo que ganó en el que se hacen referencias a tratados de derechos humanos.

"En estas condiciones pues ya resultaría patético el que este cuento de volver a insistir en este tipo de circunstancias pudiera prevalecer. El magistrado ya fue cambiado, es otro magistrado el que debe cumplir sentencia y la va a cumplir el viernes", afirmó.





jbh