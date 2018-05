Elba Esther lleva su caso a la CIDH; se asume presa política

Ciudad de México

La defensa de Elba Esther Gordillo presentará este jueves en Washington una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por graves violaciones a los derechos fundamentales de la maestra, ya que se ha demostrado “que el Estado mexicano le ha dado un trato de presa política".

La queja será presentada por el abogado Marco Antonio del Toro, quien afirmó que aportará evidencia y datos que acreditan la persecución por parte de autoridades gubernamentales, con la anuencia de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación “que han traicionado su obligación de ser imparciales al momento de impartir justicia y se han sometido al Poder Ejecutivo”.

A través de un comunicado, Del Toro mencionó que es una tragedia que cualquier persona se vea encarcelada por diferencias de opinión con el gobierno, en este caso relacionadas con la reforma educativa, concretamente con los derechos laborales del magisterio nacional.

“…la maestra es presa política por haber sido acusada de lo que no cometió, pero más grave es confrontarse con una realidad que lastima aún más: El que algunos actores del Poder Judicial Federal son capaces de participar en una farsa en la que se pretende condenar sin sustento y a toda costa a quién es inocente de los delitos que le fueron fabricados.

“La queja ante la CIDH seguirá su trámite hasta el momento en que sea transferida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual deberá determinar una sanción contra el Estado mexicano, por esta evidente persecución política de la que ha sido víctima la maestra”, indicó el litigante.

Aseguró que la averiguación previa de la maestra se integró en siete días, del 13 de febrero de 2013 al 20 de febrero del mismo, por delitos que le garantizaron al gobierno -por su gravedad-, la prisión preventiva de Elba Esther, quien actualmente enfrenta un proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Se hizo con prisa y con gravísimas inconsistencias. Pero sobretodo se hizo a sabiendas que las conductas imputadas no resisten un análisis jurídico serio. A final de cuentas eso no importaba si para ello se pudo operar que el asunto fuera puesto en manos de un juzgado a modo y algunos funcionarios judiciales claves que se hicieran cargo de que las resoluciones de aquel resistieran los recursos legales de defensa que se fueran planteando en el último eslabón judicial del juicio de amparo”.

Ricardo Anaya se contradice

El abogado también se refirió al candidato del PAN a la Presidencia, Ricardo Anaya, a quien criticó por realizar señalamientos sobre la maestra “sin haber evaluado el caso” y a pesar de ello opina sin saber”.

“Se contradice (Anaya) con su postura de que necesario un fiscal autónomo y que debe privar un Estado de Derecho.

“La contradicción radica en que no conoce ni ha evaluado el caso concreto y a pesar de ello opina sin saber, lo que es temerario para quien pretende regir los destinos del país. Además, ello riñe con su postura de un fiscal autónomo, que sería el idóneo para valorar si la maestra ha sido o no víctima de una persecución política, no así quién ha sido categórico en que no meterá las manos en los procesos judiciales. Si lo hace como candidato, opinando a la ligera, con mayor razón lo hará de llegar a la Presidencia” (sic).

El abogado enfatizó que es escandaloso que Anaya no se haya tomado el tiempo para evaluar las condiciones del asunto de la maestra y así cuando menos emitir un juicio objetivo.

“No hacerlo muestra la inmadurez que es incompatible con un dignatario, lo que lo aleja del estadista que México requiere”, (sic).





