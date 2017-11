Tema de 'El Tatos' a cargo de la Segob: Mando Especial

Torreón, Coahuila

El Mando Especial de La Laguna, Arturo Coronel Flores, dio a conocer que es la Secretaría de Gobernación, es la voz oficial para dar información a detalle sobre la llegada de "El Tatos", al Cefereso de Gómez Palacio.

Sin embargo, la indicación para las corporaciones policiacas de la región, es mantener la coordinación y el mensaje a la ciudadanía es que debe de estar tranquila pues trabajan para seguir manteniendo el clima de seguridad.

“Cada quien está al pendiente de cumplir con las tareas que les corresponde de acuerdo a sus áreas de competencia. La diferencia entre un Cereso y un Centro Federal es que este último tiene mayores garantías de seguridad”.



El pasado 31 de octubre, Luis Alberto González Nieto, "El Tatos", fue trasladado al Cefereso 14 ubicado en el ejido 6 de octubre de Gómez Palacio, después de desatar una riña en la prisión de Santa María Chiconautla, en Ecatepec estado de México.

Lo anterior debido a que puso en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Estará recluido en un pabellón especial para secuestradores. Lo anterior, preocupó a residentes de la Región Lagunera tanto del lado de Coahuila como de Durango.

Al término de la reunión de seguridad que se realizó con autoridades del municipio de Torreón en la Dirección de Seguridad Pública Municipal y al ser entrevistado sobre este traslado de González Nieto, el General (Coronel Flores) prefirió no profundizar en el tema.

“Realmente quien maneja esta prisión federal de alta seguridad es la Secretaría de Gobernación, tienen sus protocolos, ellos son los autorizados para declarar sobre cómo lo van a manejar. Nosotros sólo mantenemos una coordinación con el Cefereso y las indicaciones es seguir coordinándonos como hasta ahora. No quisiera yo invadir áreas que no me corresponden”, afirmó.

dcr