‘El Pitufo’, testigo protegido que hundió a Yarrington

México

Las declaraciones de diversos testigos protegidos, tanto en México como en Estados Unidos, fueron pieza clave para que la Procuraduría General de la República integrara una averiguación previa y solicitara a un juez federal, en 2012, una orden de aprehensión contra Tomás Yarrington, a quien se vincula con el cártel del Golfo y Los Zetas.

El ex gobernador de Tamaulipas se presentará hoy ante la Corte de Apelaciones de Florencia para explicar cómo fue que ingresó a Italia; ahí se decidirá si lo mantienen bajo custodia en la prisión de Solliciano o en arresto domiciliario.

De acuerdo con declaraciones rendidas en el sexenio pasado ante la SEIDO, los testigos protegidos con nombre clave El Pitufo y Felipe dijeron que Yarrington tenía nexos con el crimen organizado; El Pitufo aseveró que el ex gobernador colaboró con el narco y también mencionó a Eugenio Hernández, de quien dijo prácticamente les “entregó” Tamaulipas.

El Pitufo trabajó bajo las órdenes del capo Osiel Cárdenas Guillén y de Heriberto Lazcano, El Lazca, quien se convertiría en líder de Los Zetas; ambos grupos han sido vinculados con la mafia calabresa, en Italia.

Ayer, Luigi Rinella, responsable en Roma de la sección especializada en narcóticos del Servicio Central Operativo de la policía, declaró que presumen que Yarrington estuvo escondido en la región de Calabria bajo una falsa identidad.

Indicó que las investigaciones sobre la presencia del tamaulipeco en territorio italiano iniciaron en febrero pasado, por lo que buscan establecer el tiempo que ha permanecido en esa nación europea, y si personas locales favorecieron su estancia ilegal y si cometió delitos.

A su vez, el jefe de la policía de Florencia, Alberto Intini, declaró a una estación de radio local que la presencia de Yarrington en la ciudad fue detectada gracias a los sistemas electrónicos y tecnológicos altamente sofisticados de la policía, que intervino inmediatamente para capturarlo.

Puntualizó que la jefatura de la policía florentina recibió la información sobre las órdenes de captura que pesaban sobre el ex gobernador pocos minutos antes de su arresto.

“La captura fue posible gracias a la colaboración efectiva de todas las fuerzas de policía nacionales y locales”, aseguró.

LA INFORMACIÓN

En EU, el testigo protegido con nombre clave Ángeles declaró que el ex gobernador trabajaba con el narco, lo mismo dijo Antonio Peña Argüelles, enlace entre narcos y los políticos tamaulipecos; Peña fue capturado en San Antonio, Texas, en 2012, y aseveró que el ex gobernador recibió millones de dólares del narcotráfico. La información fue entregada a México, lo que dio pie a una investigación.

En 2013, MILENIO entrevistó a El Pitufo; el informante de la PGR manifestó que trabajó tres años para el narcotraficante Gilberto García Mena, El June, y cinco años más para los capos Osiel Cárdenas Guillén y el extinto Heriberto Lazcano.

Cuando se le preguntó por qué declaró contra Yarrington, El Pitufo respondió que le constaban muchos hechos.

“Él (Yarrington) comenzó con Osiel trabajando, detienen a Osiel (en 2003), se quedó con (Jorge Eduardo) Costilla y con (Tony) Tormenta (hermano de Osiel) trabajando, pero en realidad el que más ayudó al cártel no fue Tomás, fue (el ex gobernador de Tamaulipas) Eugenio Hernández”, expresó.

P. ¿El que le siguió en el cargo?

R. “Así es”.

P. ¿En qué forma?

R. “Él (Eugenio Hernández) nos entregó el estado completo, nos dejó hacer, nosotros poníamos a los secretarios de Seguridad, de todo, nosotros lo hacíamos”.

PIDEN EXPLICACIÓN

Ángel Ávila Romero, presidente de la Mesa Directiva del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, dijo que la PGR tiene que explicar por qué se adjudicó la captura de Tomás Yarrington, luego de que la Policía de Florencia afirmó que fueron alertados por EU.

“De nueva cuenta, son autoridades de otros países quienes llevan a cabo los procesos de investigación y detienen a los políticos corruptos y criminales mexicanos que supuestamente son buscados por las mandos mexicanos”, apuntó.

Ávila comentó que gracias a la colaboración entre las agencias de inteligencia de EU e Italia se logró la captura y el ex gobernador será ahora extraditado al vecino del norte, “las mismas autoridades estadunidenses que atraparon hace unos días al fiscal de Nayarit, Édgar Veytia”.

Acotó que “parece ser que la mejor garantía para los prófugos como Javier y César Duarte, sería no salir del país, porque en el extranjero estos políticos corruptos sí enfrentan a la justicia”.

Subrayó que “no por nada el ex gobernador de Coahuila y ex presidente del PRI, Humberto Moreira, prefirió regresar a México para no tener alguna detención, aun cuando en EU su ex tesorero, Javier Villarreal, está en la cárcel y su suegra tuvo que devolver una casa en aquel país por haber sido comprada con dinero ilícito”.

PAN PIDE JUZGARLO EN EU; EL PRD, EN MÉXICO

Mientras la fracción del PAN en la Cámara de Diputados se manifestó para que Tomás Yarrington sea juzgado en EU, por considerar que sus complicidades en México le podrían garantizar impunidad, el PRD se pronunció por que el ex gobernador enfrente a la justicia en México.

El vocero de los diputados panistas, Jorge López, instó a las autoridades mexicanas a hacer uso de todos los recursos legales a su alcance para asegurar los bienes de Yarrington y reparar los daños ocasionados por sus actos delictivos.

“Al grupo parlamentario de Acción Nacional le parece que sí, en efecto, sería mucho mejor que Yarrington, en primera instancia, pudiera ser procesado en EU, porque evidentemente tiene cómplices al interior del gobierno federal y evidentemente esto no garantiza confianza”, dijo.

En tanto, la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, se pronunció a favor de que el ex gobernador de Tamaulipas sea juzgado en México y planteó que se hagan valer los tratados internacionales, al señalar que debe haber una investigación a fondo que alcance a los mandatarios que lo cobijaron.

Con información de: Fernando Damián y Angélica Mercado/México.