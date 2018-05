Miedo y silencio en Santa Rosa de Lima tras hallazgo de familia

León, Gto.

MILENIO acudió a la comunidad Santa Rosa de Lima en Villagrán, donde en una presunta fosa clandestina fueron localizados los cuerpos de la familia y amigos desaparecidos el pasado 29 de abril en la colonia Los Naranjos, del municipio de Celaya; durante el recorrido y la recolección de información, los habitantes se mostraron temerosos a hablar de lo sucedido, ya que no se quieren involucrar.

Ante el hermetismo de los elementos de seguridad que se encontraban resguardando el domicilio número 13 de la calle Leandro Valle, se buscó recabar información con los vecinos, mismos que con un visible miedo dijeron desconocer los hechos y dar versiones muy similares, señalando que la presencia policiaca se trataba de un operativo común de seguridad.

Sin embargo, un elemento policiaco del cual se omitirá sus nombre por motivos de seguridad, señaló que en la comunidad se había encontrado una fosa clandestina, por lo que elementos ministeriales se encontraban en la zona desde el día viernes por la noche.

“No, no la verdad no sé y ni para qué meterme; ustedes hagan su chambita y yo hago la mía. ¿Estás de acuerdo?”, señaló uno de los vecinos para después ingresar a su hogar.

Otra de las habitantes refirió lo siguiente: “No dejaban pasar, estaba tapado; de hecho ayer no mandamos a los chiquillos a la escuela --¿Por qué no los mandó la escuela?- No, pues no; pero si ya miramos pues para qué los mandamos”, comentó una habitante del lugar.