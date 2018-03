Políticos y deportistas, ligados a indagatoria por desvíos en Nayarit

Nayarit

Personajes de la vida política de Nayarit y del mundo del deporte en el país se encuentran incluidos en la carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones y desvío de recursos contra el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda.

TE RECOMENDAMOS: Aseguran 5 propiedades al ex gobernador de Nayarit

En conferencia de prensa, el fiscal Petronilo Díaz Ponce se reservó los nombres de las personas incluidas en la indagatoria NAY/TEPIC-III/CL-0031/2018, pero descartó que el cantante Julión Álvarez esté relacionado al caso por la relación personal de Sandoval Castañeda con el artista.

"Son datos que por la reserva de la investigación no se pueden compartir. Lo que sí puedo asegurar es que hay personas muy conocidas del medio público, ya sea político o de cualquier otro tipo", señaló.

El fiscal aseguró que la investigación y el aseguramiento de cinco propiedades del ex gobernador no es algo mediático, pues dijo que no se violentaron los procedimientos penales.

"No se trata de algo mediático, el procedimiento se realizó de acuerdo a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales", afirmó.

Señaló que para el desahogo de las pruebas se tiene como base un domicilio en Tepic y otro en Guadalajara, donde se podría localizar a Sandoval Castañeda, en los cuales se le girarán los citatorios.

"Los aseguramientos son precautorios para poder continuar con las investigaciones de enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos en contra de Sandoval Castañeda, sus familiares o terceros involucrados para garantizar en su momento una posible reparación del daño", indicó el funcionario.

No descartó girar orden de aprehensión en contra de los posibles involucrados "estamos en el proceso de investigación y por la salvedad del caso no podemos adelantar si se girarán órdenes de aprehensión".

Por su parte, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Enrique Díaz López, pidió a la Fiscalía actuar apegados a derecho y no se haga de este caso un asunto político.

"Nosotros no metemos las manos al fuego por nadie, que se aplique la justicia, si hay responsables de desvíos de recursos que se castigue a los responsables", puntualizó.





VJCM