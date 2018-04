Detienen a dos presuntos extorsionadores en la Obrera

Ciudad de México

A través de las cámaras de videovigilancia del C2 se observaron a dos personas corriendo y a la mismo tiempo una denuncia sobre un robo a una llantera y vulcanizadora 'Torquemada', ubicada en la calle de Isabel la Católica y Torquemada en la colonia Obrera.

De inmediato los operadores de las cámaras realizan un cerco virtual y lograron captar a los sujetos que corrían sobre Manuel Caballero e Isabel la Católica, por lo que elementos del Sector Asturias llegaron al lugar, donde los sujetos los recibieron a balazos.

TE RECOMENDAMOS: Detienen a uno por intento de robo a transeúnte en la Obrera

En la balacera, un menor de 17 años resultó lesionado por un disparo en la pierna, que fue trasladado a un hospital en una ambulancia.

En tanto, policías detuvieron a Juan Jesús Avilés Figueroa de 17 años y Alan Barrera Hernández de 23 años " El Galleto", quienes fueron reconocidos por las víctimas.

De acuerdo con el dueño del negocio, ayer aproximadamente a las 14:00 horas los mismos sujetos arribaron al lugar y lo subieron a un auto.

"Me pasearon por varios minutos y me dijeron que a partir de hoy pasarían por 10 mil pesos, que era la renta y sería cada ocho días; hoy llegaron según por el dinero y como no se los dieron les quitaron sus cosas a mis trabajadores y todavía le dispararon a uno", comentó.

Tras identificarlos y descubrir que uno de ellos estaba aún en el lugar, varios vecinos intentaron bajarlo de la unidad del Sector Asturias para golpearlo.

Los sujetos fueron trasladaron a los detenidos y afectados a la coordinación territorial CUH-2.





EB