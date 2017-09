Detienen a acosador en marcha por Mara

México y Puebla

Una joven, corrió y anunció haber reconocido entre los asistentes a la marcha, para protestar por el asesinato de la joven Mara Castilla y los feminicidios en el país, a quien dijo ser su acosador. De inmediato se encendieron los ánimos y un grupo de manifestantes persiguió al hombre, quien llegó a refugiarse a la plaza comercial de Reforma 222.

El presunto sospechoso fue correteado por al menos 250 personas que participaban en la movilización integrada principalmente por mujeres enardecidas por la cantidad de feminicidios cometidos en México.

Al percatarse los policías de la plaza que se pretendía agredir al sujeto, de aproximadamente 32 años de edad, acudieron al lugar para rescatarlo.

Entre gritos de "¡violador!", "¡no está sola!" y "¡vamos a entrar por él!", los policías intentaron calmar los ánimos de las personas y explicaron que "el procedimiento sería todo por la vía legal".

La joven que denunció a su presunto agresor, mantuvo la cabeza cubierta, solo dejó ver sus ojos y dijo que el hombre se llamaba Octavio. Pese al ambiente agresivo, los policías lograron trasladarlo a bordo de una patrulla a la Agencia 50 del Ministerio Público especializado en delitos sexuales.

Ahí, lo acusó de acoso sexual, aunque en un principio lo había señalado como violador, lo que permitirá que en las próximas horas obtenga su libertad, porque el acoso es considerado no grave en el catálogo que rige el Sistema Penal Acusatorio.

La PGJ capitalina informó que, a través de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, se inició una carpeta de investigación.

Las consignas

La marcha para protestar por el homicidio de la estudiante Mara Castilla a manos de un chofer de la empresa Cabify, inició su concentración en la Catedral Metropolitana y al mediodía avanzó en la calle 5 de Mayo en el Centro Histórico. En su mayoría mujeres, que gritaban consignas de justicia y protección para no tener #niunamuertamás.

En las primeras demandas a las autoridades, afuera de la PGR, se solicitó implementar una alerta de emergencia a escala nacional para proteger a las mujeres, una reunión urgente con el secretario de Gobernación y declarar la alerta de género en Puebla.

Además, se convocó a integrar un movimiento nacional para lo cual invitaron a las mujeres a reunirse el próximo 30 de septiembre a las 11 en las islas de Ciudad Universitaria.

En Puebla, Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Veracruz, Nuevo León y Ciudad de México, la ciudadanía respondió a la convocatoria difundida a través de redes sociales para salir a las calles y demandar justicia.

Con pancartas en las que se leía "No más violencia de género", "No más feminicidios", "No más impunidad" y "Ser mujer sin ser asesinada", las mujeres entonaron su denuncia "ni una muerta más".

En Ciudad de México, durante el recorrido se suscitaron por lo menos tres casos de agresión, mujeres jóvenes entre aventones y al grito de "¡fuera hombres!", "¡hombres atrás!" y "¡asesinos!", los sacaron de la fila. Xóchitl, integrante del grupo Batallón Feminista, quien expulsó a los hombres, explicó que "no fue una agresión contra ellos, pero no los queremos al frente de la manifestación".

En Xalapa, Veracruz, después de ser velada por familiares y amigos, el cuerpo de Mara fue llevado a la iglesia María Madre de Xalapa, donde el sacerdote Rafael González pidió el cese a la violencia. Poco antes de las 11 horas la carroza fúnebre llegó al templo católico ubicado en la calle Cempoala. Concluida la misa, el cortejo se trasladó al cementerio Bosques del Recuerdo para despedirla.

El asesinato ha impulsado el llamado de cese a la ola de violencia que aqueja Veracruz y la mayor parte del país. Hashtag como #Ni una más, #Todos somos Mara y #Justicia para Mara inundan las redes sociales.

Impulsados por el homicidio de la estudiante universitaria, unos 200 ciudadanos realizaron una marcha del zócalo de Puebla a la fiscalía del estado, para exigir a las autoridades que se detengan los feminicidios y algunos de los participantes hicieron un llamado para que se emita la alerta de género en la entidad.

Madre pide pena de muerte para feminicidas

En Puebla, Rocío Limón, madre de Paulina Camargo, la joven asesinada por quien fue su novio hace dos años y cuyo cuerpo permanece desaparecido, dijo que por primera vez en su vida, tras el asesinato de Mara Fernanda, considera que es necesario que se aplique la pena de muerte contra quienes cometen el delito pues, dijo, dañan de forma terrible e irreparable no solo a la víctima, sino a todo su entorno familiar.

Afirmó que nunca había tenido una manifestación en este sentido frente a los medios de información, pero durante estos dos años que han pasado desde el asesinato y desaparición de su hija, quien se encontraba embarazada, ha podido conocer de muchos otros casos de feminicidios, y el más reciente, el de Mara Fernanda, llegó a la conclusión de que se debiera considerar "dar una muerte digna" a quienes son responsables de este delito.

Cuestionada sobre la actuación de las autoridades frente a los asesinatos de mujeres, aseguró que es notorio el poco personal de la fiscalía para atender las denuncias por desapariciones y pidió al gobierno destinar una mayor cantidad de recursos.

Con información de Juan José García; Josué Mota, Ana Ponce, y Estrella Álvarez