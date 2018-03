Van 27 narcomenudistas detenidos en CU

Ciudad de México

De enero a la fecha, se ha detenido a 27 narcomenudistas que operaban en Ciudad Universitaria, informó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

El mandatario local indicó que ayer se realizaron las últimas detenciones, en las que dos personas fueron arrestadas por poseer 101 bolsas con dosis de mariguana.

Destacó que en total van 101 personas detenidas por narcomenudeo en la capital, sin embargo, dijo desconoce cuántos de ellos ya fueron liberados.

“Eso es de lo que se está hablando, que algo no está siendo efectivo, si no que vuelven, pues más que puerta giratoria yo diría un torniquete, torniquete como los del Metro, ya ni siquiera te esperas a darle la vuelta, si no paso inmediato”, concluyó.

FLC