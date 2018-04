PGR detiene a cinco policías municipales de Catemaco

Veracruz

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, confirmó la detención de nueve policías municipales de Catemaco por elementos de la Procuraduría General de la República, quienes obstruyeron el cumplimiento de una orden de aprehensión de una persona, familiar de un elemento de la corporación.

La detención de los policías de Catemaco ya fue legalizada por un juez y son vinculados a proceso por diversos delitos.

Yunes Linares reconoció que la percepción de inseguridad en la zona de Coatzacoalcos se incrementó, de acuerdo con la encuesta del INEGI, y aseguró que la seguridad del municipio está por ahora a cargo del gobierno del estado.



>>>Jóvenes de Tlaxacala desaparecidos

Al ser cuestionado sobre la desaparición de seis jóvenes de Tlaxcala presuntamente en territorio Veracruzano, Yunes dijo que la denuncia fue presentada en aquella entidad en la Procuraduría de Tlaxcala y a ellos les toca investigar y si solicitan la colaboración de Veracruz, accederán.

En conferencia de prensa al término de la reunión de seguridad, Yunes Linares dijo que si le piden ayuda en la investigaciones, colaborará.

"En el caso de los jóvenes de Tlaxcala la denuncia se presentó en Tlaxcala y se tienen que llevar la investigación en el gobierno de aquella entidad, la Fiscalía de aquella entidad, si nos pide alguna colaboración estaremos siempre prestos y en la mejor disposición de apoyar".

Se trata del caso de jóvenes que viajaron a Oaxaca para asistir a la feria de la Mojarra, en San Miguel Soyaltepec.

Los jóvenes fueron reportados como desaparecidos tras haber viajado a Oaxaca a fines de marzo y de acuerdo con familiares, la última vez que supieron de ellos fue el 4 de abril cuando regresaban y presuntamente iban pasando por la Cuenca del Papaloapan en Veracruz, tras ser liberados por elementos de la Policía Municipal de Soyaltepec, Oaxaca.

La policía oaxaqueña detuvo a tres de los jóvenes y los otros tres viajaron para reunirse con sus compañeros y ahora todos están desaparecidos.

Se trata de los jóvenes Érick, de 24 años; Eduardo de 25; Eduardo "N" de 24 años; Jonathan, de 24 años; Ubaldo de 14 años; José Armando de 18 años, quienes viajaban en una camioneta Dodge Ram de color blanco, con matrícula XB-637-42.



>>>Detención de presuntos secuestradores del hermano del alcalde de Tuxpan

Yunes Linares confirmó la detención de un grupo de secuestradores que privó de su libertad y asesinó a Néstor Cristóbal Cruz en las instalaciones de la Clínica Medical Láser, en Tuxpan.

Néstor Cristóbal era hermano del ex alcalde de Tuxpan, Martín Cristóbal Cruz, del ex regidor en Tuxpan y ex diputado, Edmundo Cristóbal Cruz, además del actual dirigente de la Central Campesina Independiente y del ex sub procurador de Justicia en la Zona Norte, Tomas Cristóbal Cruz; así como también familiar de Juan Cristóbal Céspedes líder moral de la CCI.

Durante la detención se recuperó un millón de pesos que habían pagado por el rescate.

Yunes Linares abundó que los hechos delictivos en la última semana se elevó sólo en una de las seis regiones del estado, aunque hay prevención de alta inseguridad en la zona sur.

También dijo que en las altas montañas se revisan estrategias de combate a la delincuencia.





