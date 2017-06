Detención genera movilización en Fiscalía del Estado

Guadalajara

Gran hermetismo mantuvo la noche de este sábado la Fiscalía General del Estado sobre lo que sería la detención de tres personas y el aseguramiento de las armas que transportaban en un vehículo supuestamente blindado.

Los hechos inicialmente habrían ocurrido en las confluencias de Periférico Sur y 8 de Julio cuando elementos de la fiscalía le marcaron el alto a una camioneta blindada, cuyos ocupantes hicieron caso omiso a la orden policial y siguieron circulando.

El conductor de esta unidad detuvo su paso al verse obstruido por unidades de policía, sin embargo, ninguno de los ocupantes descendió del automotor, incluso una de las versiones apunta a que el vehículo fue trasladado con ayuda de una grúa hasta las instalaciones de la Fiscalía general del estado en la calle 14 de la zona industrial.

Ya en este punto los tres sujetos abordo de la camioneta blindada descendieron y fueron puestos bajo resguardo mientras que en una revisión a la unidad se encontré una cantidad importante de armas de diferentes calibres.

El área de comunicación de la fiscalía general del estado no emitió información alguna sobre este acontecimiento, no obstante al filo de las 21:00 horas, se generó movilización no habitual en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado y se espera que sea en el transcurso de este domingo cuando se brinden detalles sobre los hechos mencionados.

MC