Designan a nuevo subprocurador de la PGR

Ciudad de México

La Procuraduría General de la República nombró a Roberto Ochoa Romero, como nuevo subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en sustitución de Gilberto Higuera Bernal.

La toma de protesta corrió a cargo de Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y encargado de despacho de la mencionada institución.

De igual manera, Elías Beltrán designó al titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII), Pablo González Manterola; al coordinador de Supervisión y Control Regional, Pedro Guevara Pérez, y al director General de Comunicación Social, Rafael Lugo Sánchez.

Ochoa Romero es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y obtuvo los grados de maestro y doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, España.

Ha desarrollado actividades de investigación y docencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y en la Escuela Libre de Derecho.

Ha desempeñado diversos cargos públicos; entre otros, ha sido asesor del subprocurador de procedimientos penales "C" de la PGR; fiscal especial en la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros y, posteriormente, coordinador general de la misma Unidad en la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Hasta el 15 de enero del presente año, se desempeñaba como coordinador de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la PGR.

Por su parte, Pablo González Manterola, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana; maestro en Negocios Internacionales por la University of Manchester Institute of Science and Technology; y maestro en Gobiernos Comparados por la London School of Economics and Political Science.

González Manterola ha sido titular de la Unidad de Seguridad Nacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; administrador General de Planeación del Servicio de Administración Tributaria; director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; agregado de la Secretaría de Gobernación y, posteriormente, de la Secretaría de Seguridad Pública, en la Embajada de México en los Estados Unidos; director General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal; hasta ayer se desempeñaba como asesor del procurador General de la República.

A su vez, Pedro Guevara Pérez, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y cuenta con maestrías en Ciencias Penales y en Ciencias Penales con Especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Hasta el 15 de enero, se desempeñaba como director General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF).

Guevara Pérez se ha desempeñado en la PGR como director General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); delegado de la PGR en Estado de México, Aguascalientes y Baja California Sur; Director de Control de Averiguaciones Previas Zona Centro, de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la PGR; Director de Apoyo a Fiscalías y Mandamientos Judiciales de la Dirección General del Ministerio Público Especializado "A" y Agente del Ministerio Público Federal, entre otros cargos en el servicio público.