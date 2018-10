Jessica de la Cruz

Los padres de la leonesa desaparecida en una isla de Croacia no se han comunicado ni a través del Instituto del Migrante y tampoco por medio de la dependencia de Desarrollo Rural, por lo que hasta hoy no tienen novedades de la situación de esta joven.



Rodolfo Ponce Ávila, director de Desarrollo Rural en León, comentó que por ahora no han tenido noticias ni de los padres y tampoco de Valeria Valderrama Santos.



“De la situación de la leonesa desaparecida allá en Croacia últimamente no hemos tenido ninguna noticia, nos hemos acercado a Migración y a la Secretaría de Migrantes para buscar alguna información o alguna conexión y la familia no se ha comunicado de manera oficial; desconocemos la información y el estatus de lo que está ocurriendo, lo que sí sabemos es que aún no la encuentran”, dijo.





Te recomendamos: Investigarán el manejo de féretros en panteones





Fue el pasado 25 de septiembre cuando se dio a conocer que la policía croata buscaba a una ciudadana mexicana, quien desapareció el lunes 22 de septiembre mientras practicaba surf cerca de la isla de Brac, en el mar Adriático, en Croacia.



Valeria Valderrama fue vista por última vez a unos 200 metros de la costa mientras trataba de llegar a tierra firme después de abandonar la tabla debido al fuerte viento que azotaba la zona.



Aunque, las labores de búsqueda fueron suspendidas después de varias horas, debido a las malas condiciones meteorológicas, se reanudaron más tarde el 23 de septiembre. En ellas participaron policías aéreos, marítimos y terrestres, quienes rastrearon toda el área sin éxito.