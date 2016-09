Policía en Tepalcatepec busca a Aureoles para plantear demandas

Ciudad de México

El Consejo de Seguridad de Tepalcatepec está formando una comisión de cuatro a cinco integrantes, encabezada por el presidente municipal, para dialogar con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y aclarar malos entendidos que pudieron surgir cuando el sábado habitantes no permitieron que aterrizara el helicóptero en el que viajaba, dijo la vocera Juana Francisca Reyes.

Explicó que el sábado el Consejo de Seguridad tenía una reunión con Aureoles, pero ya no se concretó tras el incidente, pero que en el próximo encuentro, el cual no tienen un día confirmado, retomarán sus peticiones de mejores patrullas, uniformes nuevos y aumentar el número de policías.

"Se armó una comisión para hablar con el gobernador para determinar detalle de los malos entendidos que hubo, porque aquí somos un pueblo que trabaja y se dedica a su trabajo y la policía a cuidarnos", dijo en entrevista telefónica para MILENIO.

Ayer la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán inició un proceso de depuración de elementos de la Policía Michoacán (ex Fuerza Rural) en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán para evitar actos de corrupción.

La vocera dijo que la SSP quería desarmar a la policía en Tepalcatepec y que eso pudo originarse a raíz de que habitantes no permitieron aterrizar el helicóptero del mandatario; sin embargo, fuentes de la SSP indicaron que ese proceso "está en todo el estado, porque el Mando Único contempla que se analice a todos los policías".

La fuente de la SSP explicó que si los policías no cumplen con los requisitos, los cuales no quiso revelar por cuestiones de seguridad, tienen que ser dados de baja.

Por la mañana, la vocera del Consejo de Seguridad de Tepalcatepec dijo que la depuración consistía en desarmar a los policías municipales y aseguró que ellos entregarían las armas de manera pacífica.

"Estamos preparados para esa situación, va ser una entrega pacífica y no como se está mencionando de que somos violentos", dijo la vocera en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Por la tarde, la vocera dijo a MILENIO que los policías estaban citados a las 10 de la mañana para el desarme, "los elementos llegaron y se conglomeraron en la comandancia, llegó la comisión que llegó por las armas, pero al final de cuentas ya no".

La vocera dijo que el desarme se suspendió después de que el comandante Vázquez recibió una llamada.

"Sí habían llegado para hacer ese acto, pero se suspendió. La orden que traía el comandante Vázquez que no, que se regresará (a Morelia) y que todo seguía igual, que la policía de Tepalcatepec seguía trabajando igual que no se llevaran nada, y no se llevaron nada", dijo.

Afirmó que a Tepalcatepec no llegó el Ejército como lo mencionó ayer la SSP en un comunicado; sin embargo, la dependencia difundió imágenes del operativo con militares.

"Aquí no llegó el Ejército, no llegó una Policía michoacana. Solo llegó una comisión que venía al desarme pero ya cuando se estaba revisando todo el armamento, se suspendió el acto y ya se retiraron. Aquí está todo tranquilo. Pero nada más la comisión, no había militares, ni ningún tipo de gobierno", dijo.





