Vinculan a proceso a 2 ex funcionarios de Veracruz por desaparición

Veracruz

Gilberto Aguirre Garza y Carlota Zamudio Parroquín, ex funcionarios de la Fiscalía de Veracruz, fueron vinculados a proceso por desaparición forzada.

TE RECOMENDAMOS: Dan prisión preventiva a 2 ex funcionarios de Veracruz por desaparición

En una audiencia que se prolongó casi 10 horas y a la que no tuvo acceso la prensa, la juez determinó abrir un proceso contra el ex director general de Servicios Periciales y la ex delegada Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Xalapa, quienes permanecerán presos en el penal de Pacho Viejo.

La juez de control Mónica Segovia Jácome determinó seis meses para que la Fiscalía Especializada en Denuncias por Personas Desaparecidas realice la investigación complementaria.

Los ex funcionarios son acusados de desaparición forzada al haber alterado en enero de 2016 el hallazgo de 13 cadáveres de un total de 19 que fueron encontrados en La Barranca de La Aurora, municipio de Emiliano Zapata.

Uno de los 13 cuerpos que presuntamente ocultaron fue el del policía estatal David Lara Cruz, quien desapareció el 12 de enero y fue hallado siete días después junto con 18 cadáveres más.

Aguirre Garza y Zamudio Parroquín solo reportaron la localización de seis cuerpos. Los restos del policía fueron trasladados a otro municipio y fue el ex director general de Servicios Periciales el que firmó un documento en el daba cuenta del nuevo "hallazgo".

Elizabeth, la viuda del oficial, explicó que nunca pudo ver el cuerpo de su esposo y que lo identificó por fotografías, ya que le entregaron el ataúd cerrado y le dijeron que estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que no era posible su identificación con los restos.





VJCM