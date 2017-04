Sí colaboramos ante la CNDH en tema de desaparecidos: Fiscal

Guadalajara

Ante las declaraciones de Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la falta de colaboración del gobierno de Jalisco respecto a otorgar información sobre desaparecidos, el fiscal general de Jalisco Eduardo Almaguer se dijo sorprendido ante lo dicho por el ombudsman.



El fiscal declaró: “quisiera precisar que la Fiscalía General tuvo toda la colaboración institucional que nos requirieron por la diversa información, en particular me sorprendió un poco lo que se publica el día de hoy, quiero precisar que informes de nombres, de personas que están en curso las investigaciones pues es obvio que no lo podemos proporcionar y nos lo marca la misma ley”.



El jueves, la CNDH presentó el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México. En este se dio a conocer que a nivel nacional se contabilizan 32 mil personas desaparecidas a nivel nacional. El estado de Jalisco se ubica en tercer lugar con dos mil 563 personas víctimas de desaparición forzada.



Dicho reporte se dio a conocer posterior a que el gobierno del estado propusiera y el Congreso de Jalisco aprobara la creación de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas. Dicha área se encargará de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones encaminadas a la búsqueda y localización de personas desaparecidas.



“Independientemente en el lugar del que nos encontráramos, estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas y en sentido es como se ha venido trabajando. Particularmente en esta semana estuvo aquí presente personal de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) reuniéndose con organizaciones civiles pero además haciendo trabajo de campo”, dijo el fiscal durante entrevista.



El periodo propuesto para que inicien las operaciones de la nueva fiscalía especializada es de 60 días por lo que deberá estar a finales del mes de mayo. Al momento se trabajar para definir el número de personas que van a integrar dicha área de la Fiscalía General del Estado. Para esto se tomarán en cuenta las recomendaciones emitidas desde las oficinas del alto comisionado de las Naciones Unidas.



En su implementación se incluirá procesos de capacitación. Dentro del presupuesto para el año 2017, ya se contempla un recurso de tres millones 561 mil pesos destinados para investigación y persecución de personas no localizadas y desaparecidas. Será el gobernador del estado el encargado de elegir al encargado de la nueva Fiscalía.

SRN