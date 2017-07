Buscan a 3 mil 754 personas en el Estado de México

Naucalpan

En el Estado de México hay 3 mil 754 personas reportadas actualmente como desaparecidas, de acuerdo a estadísticas disponibles difundidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Esta cifra presenta el total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas del fuero común que permanecen sin localizar desde 2014 con corte al 30 de abril de 2017, precisan. A escala nacional, 32 mil 218 personas están reportadas como no localizadas, de acuerdo con las estadísticas, de este gran total 22 mil 871 son hombres y 8 mil 182 son mujeres, además de 169 extranjeros y un grupo restante no especificado por 2 mil 4 personas no localizadas.

En su mayoría se trata de una población joven. El acumulado por entidad muestra en los primeros sitios, los estados de Tamaulipas, 5 mil 657 casos; Estado de México, 3 mil 754; Jalisco, 2 mil 744; Nuevo León, 2 mil 501; Sinaloa, 2 mil 444 y Chihuahua, mil 965 casos, además de Coahuila con mil 619 casos. Los datos oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (www.secretariadoejecutivo. gob.mx), fueron alimentados por las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas con base en averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas.

Se puede desconocer el paradero de una persona por diversas causas. Entre las más comunes se encuentran las siguientes: la ausencia voluntaria, la ausencia por problemas domésticos, la privación ilegal de la libertad, la migración dentro del territorio nacional o internacional, la reclusión en algún centro penitenciario, el fallecimiento o por ser víctima de algún otro delito, definió. De las 3 mil 754 personas reportadas actualmente como desaparecidas, 18 de estas están relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido entre enero de 2014 y mayo de 2017, y que permanecen sin localizar al corte del 31 de mayo de 2017.

Los datos disponibles no permiten esclarecer cuántas personas fueron localizadas y habrían sido dadas de baja del recuento oficial; tampoco se sabe cuántos expedientes son nuevos. Hasta el 30 de noviembre de 2012, había un registro nacional de un total de 26 mil 121 registros de personas no localizadas; hoy la cifra actual hasta es de 32 mil 218 personas reportadas como no localizadas hasta el 30 de abril de este año, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.

KVS