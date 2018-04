La lista parece interminable

Guadalajara

Mientras la Federación de Estudiantes Universitarios anunciaba la convocatoria a una movilización masiva por el tema de los desaparecidos, entre los asistentes de la rueda de prensa se encontraban Nelida e Isabel, quienes desde hace más de 40 días buscan a su esposo e hijo respectivamente; uno de ellos salió de casa y nunca regresó, al otro, lo privaron de de su libertad sujetos armados identificados como elementos de la Fiscalía.

Las dos mujeres presentes en la rueda de prensa dejaron de tener comunicación con sus familiares el 5 de marzo pasado, conforme pasaron las horas la angustia se convirtió en algo más, un día después, sin comunicación con sus seres queridos, se dieron cuenta que su caso era como otros que hasta ese momento habían visto en noticias, los estudiantes de cine, los italianos de Tecalitlán, María Fernanda Azpeitia, Moisés Ruiz y muchos otros nombres que esporádicamente aparecen en alguna alerta o ficha de búsqueda.



Pero hoy la situación es distinta, son ellas y su familia las que pegan carteles, las que participan en marchas, publican información en redes sociales, acuden a oficinas gubernamentales y se quiebran la cabeza durante la mayor parte del día para tratar de responder una pregunta que se formulan sin parar: ¿Dónde está?.



Germán Cabrera Velarde se encontraba afuera de su domicilio en Zapopan cuando un grupo de hombres armados lo abordaron, se identificaron como personal de la Fiscalía del Estado, lo subieron a una camioneta y no han vuelto a tener comunicación con él, según lo señaló su mamá, Isabel, que dice no quejarse del trato que recibe por parte de las autoridades, aunque por otro lado la realidad es que no existe avance en su caso, "en mes y medio que tiene mi hijo desaparecido, es nulo el avance, a pesar que al otro día de la desaparición puse mi denuncia", señaló.



Por otra parte, Nélida cuenta que su esposo, René Eduardo, se dirigía al municipio de Tonalá el 14 de marzo cuando fue visto por última vez en el cruce de la avenida Mateo del Regil y Periférico, desde entonces no ha tenido comunicación con él y de la autoridad no recibe respuesta alguna salvo la recomendación de que no difundiera nada sobre la desaparición con el argumento de que podrían querer extorsionarla personas oportunistas.



"Yo me considero una persona empática, soy estudiante, esposa y mamá, y cuando salen estos casos lo único que pensaba era en la familia de estas personas y la importancia y el dolor que pudieran sentir, hace tiempo hubo un caso de Fabiola, ella era compañera mía de la prepa y pues nos tocó vivirlo de cerca entonces eso era lo que se me venía a la mente y también en que nunca quisiera estar en sus zapatos", señaló Nélida, que dice haber encontrado fuerza en el apoyo recibido por parte de familiares, amigos y organismos civiles, que le ayudan a mantener la esperanza de poder dar con el paradero de su esposo.

SRN