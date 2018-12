Con ‘depas’ de lujo en Santa Fe financiarán la Guardia Nacional

Ignacio Alzaga

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reveló que 85 batallones de la Guardia Nacional serán financiados a través de un negocio inmobiliario que consistirá en la venta de departamentos de lujo edificados en terrenos de la dependencia en Santa Fe, alcaldía de Cuajimalpa, una de las zonas de mayor plusvalía en México.



Según documentos dados a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva en su cuenta de Twitter, cuyo contenido fue confirmado por la Sedena, Sandoval dijo que ingenieros militares serán los responsables de construir el nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, Estado de México, y advirtió que no participarán empresas constructoras, “que a lo mejor se llevan mucho dinero”.



El 7 de diciembre, en una plática con personal de tropa durante su visita de supervisión en el Campo Militar número 13 en Tepic, Nayarit, explicó que la Sedena levantará vivienda de lujo para venta a particulares en Santa Fe.



“(…) Otro proyecto, Santa Fe, que es donde está la industria o parte de la industria (militar). Ahí se van a construir viviendas, pero para venta”, puntualizó el general ante 420 elementos de la institución.



“Esa parte es muy cara, el metro cuadrado, es una zona residencial, son puros departamentos de lujo y se va a hacer en todo ese terreno, ese tipo de casa se va a vender; el dinero nos lo van a dar a la Secretaría de la Defensa para poder desarrollar las instalaciones de la Guardia Nacional, están calculados 85 batallones.



“Necesitamos mucho dinero, pero de ahí va a salir eso y un poquito más porque también se va a utilizar ese dinero para cambiar a toda la industria militar a Puebla, un proyecto que pensó el general (Salvador) Cienfuegos. Apenas empezamos la tercera fase, luego la cuarta, y se lleva mucho dinero, pero de ahí va a salir, es tan caro ese terreno que vamos a lograr sacar el dinero suficiente para todas estas construcciones”, afirmó.



EL AMAGO



Por la mañana del martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, advirtió que si el Congreso de la Unión rechaza la iniciativa de reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, el gobierno federal retirará completamente al Ejército hacia sus cuarteles.



En reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el funcionario puntualizó:



“Tenemos que dar el paso a la constitución de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de esos elementos en tareas de seguridad pública y, si eventualmente el Congreso tomara la decisión, esperemos que no sea así, pero nosotros, en esa circunstancia, retiraríamos al Ejército completamente a los cuarteles; creo que sería irresponsable que eso sucediera”, manifestó.



La advertencia de Durazo se registró en el contexto de una abierta confrontación entre la mayoría parlamentaria encabezada por Morena y el bloque opositor de PRI, PAN, PRD y MC, sin que las bancadas de la coalición lopezobradorista Juntos Haremos Historia alcancen las dos terceras partes de los votos necesarios para aprobar reformas constitucionales en el pleno.



Con 314 diputados, las fracciones de Morena, PES y PT requieren al menos 20 legisladores más para alcanzar 334 votos a fin de lograr cualquier cambio a la Constitución.



Durazo sostuvo ayer ante los diputados que el gobierno federal no aceptará “de ninguna manera” continuar con la simulación de los últimos 12 años, en los cuales la seguridad pública ha estado a cargo del Ejército y la Marina, aun cuando se trata de una tarea del ámbito civil.



En respuesta inmediata, los legisladores Raúl Gracia, del PAN; Martha Tagle, de MC, y hasta Tatiana Clouthier, de Morena, rechazaron cualquier amenaza del gobierno federal.



“Me llama la atención cuando nos dicen que entraremos en un proceso de paz, en un proceso civil y democrático, cuando no queremos mover una coma (de la iniciativa), y por otro lado nos amenazan que nos van a quitar a los militares y se vuelve así como una parte muy, muy preocupante”, reprochó Clouthier.



La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara convocó a discutir mañana el dictamen para crear la Guardia Nacional.



CLAVES



ANTECEDENTE

En su sesión del 27 de noviembre, la Cámara aprobó en lo general la reforma para eliminar el fuero de los servidores públicos.



NO PASÓ

En lo particular, Morena rechazó todas las propuestas de la oposición, que por ello votó contra seis artículos y frustró la reforma.



RETIRADA

Morena retiró un día después del orden del día el dictamen de reformas sobre consulta popular y revocación de mandato.



DESDE EL VIERNES

El proyecto de dictamen para crear la Guardia Nacional fue distribuido a los diputados desde el viernes.



