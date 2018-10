Denuncian solo 4 de 257 mil extorsiones

Milenio Digital

En Guanajuato ocurren muchas más extorsiones de las que se denuncian, y es este uno de los delitos con mayor cifra negra en el país, de acuerdo a un análisis realizado por MILENIO.



Aunque la entidad se encuentra en el penúltimo lugar de denuncias por extorsión, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), en el número de extorsiones reportadas en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad (Envipe) el estado se ubica en el quinto lugar nacional.



El delito de extorsión es uno de los que menos se denuncia, las víctimas que se presentan ante el Ministerio Público para reportar el haber sido atacados por extorsionadores apenas llegó a cuatro en el 2017 en Guanajuato, mientras que quiénes reportaron pero no denunciaron de acuerdo a la Envipe sumaron un total de 257 mil 22 personas sujetas de algún tipo de extorsión.



Prueba de ello es la denuncia que hicieron locatarios de algunos de los 24 mercados establecidos en León quienes durante la entrega de credenciales de identificación, expusieron en una reunión privada con el alcalde Héctor López Santillana que eran sujetos de “cobro de piso”, un tipo de extorsión principalmente operada por el crimen organizado a cambio de protección para no ser víctimas de algún daño; “…un compañero comentaba que inclusive ya les están cobrando piso. Al mercado Aldama no ha llegado nada de eso, quizás porque es muy céntrico”, declaró uno de los asistentes a la reunión.



Pese a que los comerciantes aseguraron que las extorsiones tipo “cobro de piso” se han dado desde hace 6 meses, no existe según autoridades consultadas denuncias ante la autoridad al respecto, el hecho fue confirmado por el secretario de seguridad de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña quien expresó: “Cualquier información, (que tengan los comerciantes) que me la hagan de conocimiento, para trabajarlo inmediatamente. Con esas cosas no podemos esperar”,



Según un estimado basado en el monto total de pérdidas económicas reportadas por el Inegi a través de la Envipe, arroja que éstas en Guanajuato ascienden a más de 322 millones de pesos. De acuerdo a la misma encuesta el delito de extorsión es el segundo delito del fuero común con mayor ocurrencia en el estado, pues de un millón 141 mil delitos ocurridos el 22 por ciento corresponde a la extorsión solo superado por el delito de robo o asalto en calle o transporte público que ocupa el primer lugar con el 26 por ciento de los reportes, en tercer lugar se encuentra el robo de autopartes.



Según la encuesta en el 54 % de las extorsiones ocurren entre las 12 del medio día y las 18 horas, el Código Penal Federal contempla una sanción que va de los dos a los ocho años de prisión a quien se le compruebe que ha cometido el delito de extorsión.